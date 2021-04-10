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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطرق الصوفية تلغي موكب رؤية هلال رمضان

موكب الصوفية
موكب الصوفية

قرر الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلغاء موكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريًا.

وكان من المقرر أن ينطلق الموكب، من أمام مسجد سيدى صالح الجعفرى، وحتى المقر الجديد للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك عصر غدا الاحد 11 إبريل.

استطلاع هلال رمضان

تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، مساء غد، الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق.

كما يحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.


 

الأزهر الإفتاء احتفال مشايخ الطرق الصوفية الصوفية

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