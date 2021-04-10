عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشغب امتد إلى خارج ملعب المباراة

خناقة شوارع في القسم الثالث بين كهرباء الإسماعيلية وبور فؤاد

صدى البلد

شهدت مباريات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة دورى القسم الثالث للمجموعة السابعة أحداث عنف وشغب في مباراة كهرباء الاسماعيلية أمام بورفؤاد التي أقيمت عصر اليوم.

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية متقدم بهدف عن طريق هشام حسين في الدقيقة 43 ، بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح فريق بورفؤاد في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء اندلعت أحداث العنف بين الجهاز الفني ولاعبي الفريقين.

امتد الشغب بين اللاعبين والجهاز الفني خارج ملعب المباراة.

بهذه النتيجة يستمر فريق بورفؤاد علي قمة المجموعة برصيد 45 نقطة كما يظل فريق كهرباء الاسماعيلية في المركز الثاني "الوصيف" برصيد 43 نقطة.

845
845
88445
88445
14752
14752
2451
2451
88888885
88888885
88111
88111
888
888
333388
333388
333
333
دورى القسم الثالث كهرباء الاسماعيلية بورفؤاد القسم الثالث

ترشيحاتنا

شاهد .. قائمة اكثر السيارات الملاكى ترخيصا فى مصر

أخبار التكنولوجيا: اكتشاف برامج ضارة على «واتسآب».. وDuckDuckGo يعد بحظر أحدث تقنيات جوجل

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويهزمه بهدفين .. وإصابة قوية لـ«تريزيجيه»

ليفربول ضد أستون فيلا .. تريزيجيه يخرج باكيا بعد إصابته وصلاح يواسيه

رئيس الأركان يلتقي رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي

فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

نسألكم الدعاء.. مبروك عطية يبث فيديو من داخل المستشفى قبل إجراء عملية جراحية

على سرير المرض.. شاهد | الدكتور مبروك عطية يجري عملية جراحية

الحكم في دعوى نزع ملكية مزارع وعقارات الإخوان فى سيناء ٢٤ إبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

محمد مبروك الشيلاني يكتب: «قبل أن يَهِلّ الهلال»

رجب رواش يكتب: نادي الزمالك بيتي!

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

المزيد