خناقة شوارع في القسم الثالث بين كهرباء الإسماعيلية وبور فؤاد

الشغب امتد إلى خارج ملعب المباراة

شهدت مباريات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة دورى القسم الثالث للمجموعة السابعة أحداث عنف وشغب في مباراة كهرباء الاسماعيلية أمام بورفؤاد التي أقيمت عصر اليوم.

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية متقدم بهدف عن طريق هشام حسين في الدقيقة 43 ، بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح فريق بورفؤاد في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء اندلعت أحداث العنف بين الجهاز الفني ولاعبي الفريقين.

امتد الشغب بين اللاعبين والجهاز الفني خارج ملعب المباراة.

بهذه النتيجة يستمر فريق بورفؤاد علي قمة المجموعة برصيد 45 نقطة كما يظل فريق كهرباء الاسماعيلية في المركز الثاني "الوصيف" برصيد 43 نقطة.

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