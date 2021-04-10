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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة : مزرعة الإنتاج الحيواني بغرب المنيا نموذج للكفاءة عالية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب المنيا يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

 
القصير أشاد بالمزرعة التي تعتبر نموذجاً للمشروعات الحكومية المتميزة والتي تشمل على اكثر من 1200 رأس من الجاموس المحسن وراثيا من السلالات المتميزة والتى تتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة.


القصير أكد على اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية من خلال نشر ثقافة التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي من أجل زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان .


واشار  وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة كافة المزارع التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة وتعد مزرعة غرب المنيا نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح مشيداً بجهود العاملين في المزرعة من أجل الارتقاء بها .


ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان تلك المزرعة هى إنتاجية بحثية وتبلغ مساحتها حوالي 15 فدان وبها محلب ألي وهي نموذجا يحتذى للشباب وللمستثمرين  الراغبين في إقامة مشروعات للثروة الحيوانية بمنطقة غرب المنيا التي تقع فيها اكبر مساحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان

الثروة الحيوانية محافظ المنيا وزير الزراعة الإنتاج الحيوانى استصلاح الاراضى مركز البحوث الزراعية مشروع المليون ونصف المليون فدان

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