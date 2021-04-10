رئيس العاصمة الإدارية: الحي الحكومي أوشك على الانتهاء بشكل كامل

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل مستمر على مدار الـ24 ساعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق حلم المصريين.



وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم مراعاة كافة المعايير والمواصفات العالمية في كافة المرافق داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة يعد أحد المشروعات الهامة التي يتم تنفيذها ويعد أكبر تجمع حدائق مركزي على مستوي العالم.

وأشار إلى أن الأيقونة في العاصمة الإدارية تتمثل في منطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برج يتوسطهم البرج الأيقوني، وهو البرج الأكبر في أفريقيا، موضحا أن نسبة التنفيذ في البرج الأيقوني وصلت إلى90%، وجاري أعمال التشطيبات تباعا.



وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحي الحكومي أوشك على الانتهاء بشكل كامل، متابعا أنه تم عمل أنفاق لمسارات الكابلات الكهربائية في العاصمة وربطها بنظم ذكية ما يحد من المشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها كابلات الكهرباء، مشيرا إلى أن الأحياء السكنية تتميز واجهتها بطرز معمارية حضارية.