أهم أسباب تلف فرامل السيارة والعلامات الدالة .. تعرف عليها

تنقسم صيانة السيارة إلى عدة نقاط أساسية منها، الاهتمام بحالة المحرك و كفاءة الأجزاء المعدنية الداخلية عبر استخدام الزيت المناسب، و الكشف عن حالة الإطارات، إلى جانب الاطمئنان على مستوى المياه لضمان فاعلية دورة التبريد، و هناك عنصر أساسي في هذه المنظومة الفنية يجب أن نهتم به جيدًا للحصول على أعلى مستويات الأمان و هو أمر التوقف أو "فرامل السيارة".

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور القادمة أهم الأسباب والعلامات الدالة على تلف فرامل السيارة.

- العلامات الداله على تلف منظومة الفرامل

– سماع اصوات صفير قوية عند التوقف.

- ملاحظة وجود احتكاكات عنيفة عند الضغط على دواسة الفرامل.

– ظهور لمبة اعطال الفرامل داخل الشاشة الخاصة بلوحة العدادات، و في هذه الحالة يجب وضع السيارة على جهاز الصيانة فورًا.

– الشعور بتحجر الفرامل عند الضغط عليها

- انقطاع السلك الخاص بالوصل بين دواسة الفرامل و باقي أجزاء المنظومة الفنية.

-تعرض السيارة إلى اهتزازات عنيفة مما تؤدي إلى مشكلات الانحراف.

و لكن عندما نتحدث عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف منظومة التوقف فلابد أن نتناول سويًا عدة نقاط هامة، و ذلك لكي نتجنب الكثير من المشكلات على الطريق وتتلخص هذه المخاطر في عدة عناصر وهي :

– تعرض فرامل السيارة إلى مياه باردة أثناء عملها، و ينتج عن ذلك ضرر كبير في أقطاب التوقف.

– استخدام "تيل فرامل" مقلد، و ننصح دائمًا باقتناء المنتجات الأصلية لجميع اجزاء السيارة والابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة و التي تأتي بأسعار مغريه.

– عدم الالتزام بجدول الصيانات، و لذلك فمن الأفضل أن نقوم بتغيير "تيل الفرامل" في موعده المحدد، و الكشف على مستوى زيت الفرامل، و الخراطيم الواصلة لوحدة التحكم و العجلات.