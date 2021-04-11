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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم أسباب تلف فرامل السيارة والعلامات الدالة .. تعرف عليها

تعرف اهم الاسباب
تعرف اهم الاسباب التي تؤدي إلى تلف فرامل السيارة

تنقسم صيانة السيارة إلى عدة نقاط أساسية منها، الاهتمام بحالة المحرك و كفاءة الأجزاء المعدنية الداخلية عبر استخدام الزيت المناسب، و الكشف عن حالة الإطارات، إلى جانب الاطمئنان على مستوى المياه لضمان فاعلية دورة التبريد، و هناك عنصر أساسي في هذه المنظومة الفنية يجب أن نهتم به جيدًا للحصول على أعلى مستويات الأمان و هو أمر التوقف أو "فرامل السيارة".

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور القادمة أهم الأسباب والعلامات الدالة على تلف فرامل السيارة.

 

- العلامات الداله على تلف منظومة الفرامل

 

 – سماع اصوات صفير قوية عند التوقف.

- ملاحظة وجود احتكاكات عنيفة عند الضغط على دواسة الفرامل.

 – ظهور لمبة اعطال الفرامل داخل الشاشة الخاصة بلوحة العدادات، و في هذه الحالة يجب وضع السيارة على جهاز الصيانة فورًا.

 – الشعور بتحجر الفرامل عند الضغط عليها 

- انقطاع السلك الخاص بالوصل بين دواسة الفرامل و باقي أجزاء المنظومة الفنية.

-تعرض السيارة إلى اهتزازات عنيفة مما تؤدي إلى مشكلات الانحراف.

 

و لكن عندما نتحدث عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف منظومة التوقف فلابد أن نتناول سويًا عدة نقاط هامة، و ذلك لكي نتجنب الكثير من المشكلات على الطريق وتتلخص هذه المخاطر في عدة عناصر وهي : 

 

– تعرض فرامل السيارة إلى مياه باردة أثناء عملها، و ينتج عن ذلك ضرر كبير في أقطاب التوقف.

 

 – استخدام "تيل فرامل" مقلد، و ننصح دائمًا باقتناء المنتجات الأصلية لجميع اجزاء السيارة والابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة و التي تأتي بأسعار مغريه.

 

 – عدم الالتزام بجدول الصيانات، و لذلك فمن الأفضل أن نقوم بتغيير "تيل الفرامل" في موعده المحدد، و الكشف على مستوى زيت الفرامل، و الخراطيم الواصلة لوحدة التحكم و العجلات.

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