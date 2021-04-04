كيف تطمئن على حالة المحرك عند شراء سيارة مستعملة؟

لا شك أن قرار شراء سيارة مستعملة يعد معادلة متكاملة الاركان، فمن الممكن أن يهتم البعض لاقتناء نسخة تحمل اطلالة حديثة وتاريخ اصدار قريب، ويرغب البعض الاخر في شراء نسخة ذات مواصفات فنية خاصة، بالاضافة إلى بعض الخيارات والتي تتعلق بالحالة العامة للهيكل الخارجي وحالة الصالون الداخلي للمركبة ومقصورة القيادة بشكل عام، ولكن يبقى المحرك نقطة مهمة تثير الكثير من التساؤلات.

يقدم موقع "صدى البلد" افضل النصائح للاطمئنان على حالة المحرك عند شراء سيارة مستعملة.

1 – عدد الكيلومترات

من الأفضل أن تشري سيارة قطعت عدد قليلًا من الكيلومترات، لكي تحصل على عمر افتراضي أطول لمحرك سيارتك، كما يجب متابعة جدول الصيانات الدورية، ونوع الزيت المستخدم ودرجة اللزوجة.

2 – صوت المحرك

تأكد أن صوت المحرك مناسب وليس مرتفع، أو مدمج بأصوات احتكاكات عنيفة أو متوسطة، و اختبر ذلك عدة مرات باعطاء أمر تفعيل و ايقاف المحرك، والضغط على دواسة البنزين لمساع صوت تقسيم النقلات مع عداد لـRPM.

3 – تسريبات الزيت





عند فحص السيارة فلابد من فتح غطاء المحرك و الاطمئنان على الحالة الداخلية الخاصة بالهيكل، و لكن في هذه اللحظة أنت على موعد أيضًا بمتابعة الحالة العامة للحرك، و ملاحظة إذا ظهرت أي عوامل لتسريب الزيت، فمن الممكن أن يحتاج محرك السيارة إلى صيانة أو تكاليف مادية تدخلك في نفاقات مادية كبيرة.

4 – وثائق المحرك

في حالة تغيير محرك السيارة من قبل المالك القديم، فلابد أن نتأكد من اثبات رقم الموتور مع رخصة السيارة، أو وجود الأوراق الخاصة بهذا المحرك لضمان اثباتها.

5 – اختبار لون العادم

احترس من السيارات التي يظهر عليها لون عادم متغير مثل العادم الأرزق أو الابيض أو العادم شديد السواد، فكل هذه الألوان مؤشر يدل على وجود خلل في منظومة الاحتراق.