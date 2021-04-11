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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة الاتجار بالإستروكس في السلام

حبس متهمين
حبس متهمين

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة السلام.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس تشكيل عصابي تتزعمه فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة السلام.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، من القبض على تشكيل عصابي تتزعمه فتاة بالاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتها على كمية من الإستروكس قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات سرية بقيام شاب وفتاة بتكوين تشكيلا عصابي لترويج المواد المخدرة وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وهم كلا من "إسراء، م " ومحمد " س " وتبين من التحريات قيام المتهم باستقلاله دراجة نارية توك توك تستخدم في أعمال توصيل المواد المخدرة لعملائهم وتقوم المتهمة الرئيسية بتقطيع المواد المخدرة والتواصل مع عملائها وعثر بحوزتهم على ربع كيلو من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالى وهاتفين محمول وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات أقر بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامي غير المشروع، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

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