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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمية تطوير بحيرة عين الصيرة في الوصول لمتحف الفسطاط

صدى البلد

قال المهندس علاء عبد العزيز مسئول مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، إن مشروع تطوير عين الصيرة هو من ضمن عدة مشروعات تستهدف إعادة القاهرة لرونقها المعهود.

 

وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" نقلنا سكان منطقة عين الصيرة لحي الأسمرات والذين يتراوح عددهم حوالي 65  أسرة إلي حي الأسمرات، لافتا إلي أن مساحة عين الصيرة تبلغ 23 ألف كيلو متر مربع.

 

وأردف:" منطقة بحيرة الصيرة كانت عبارة عن مقلب للقمامات ونقوم بإعادة بناؤها مرة أخري، مردفا:" قمنا بعمل شبكة ري داخل بحيرة الصيرة وتم نقل المخلفات".

 

ونوه إلي أن تطوير عين الصيرة وسور مجرى العيون ساهم بشكل كبير في الوصول لمتحف الفسطاط بكل سلاسة وسهولة.

عين الصيرة علاء عبد العزيز

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