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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-4-2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 11 - 4 - 2021 مواجهات شرسة في مختلف أنحاء ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة فريق توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي ومباراة بيراميدز أمام فريق الرجاء المغربي بـ الكونفيدرالية الافريقية .

كأس الكونفيدرالية
القطن الكاميرونى vs نابسا ستارز - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 6

ساليتاس vs جراف دي داكار - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 5

نكانا vs نامونجو - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4

أورلاندو بيراتس vs الأهلي بنغازي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 6

النادي الصفاقسى vs النجم الساحلي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4

وفاق رياضي سطيف  - إنييمبا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 6

شبيبة القبائل vs نهضة بركان – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 5

بيراميدز vs الرجاء المغربى - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي 
بيرنلي vs نيوكاسل يونايتد - الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد vs ليستر سيتي - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير vs مانشستر يونايتد - الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium        

شيفيلد يونايتد  vs  آرسنال - الساعة الثامنة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium            

الدوري الإسباني
فياريال  vs أوساسونا - الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports HD 1              

فالنسيا  vs ريال سوسييداد - الساعة الرابعة والربع عصرا - قناة beIN Sports HD 1  

بلد الوليد  vs غرناطة - الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 1        

ريال بيتيس  vs  أتلتيكو مدريد - الساعة التاسعة مساء - قناةbeIN Sports HD 1  

الدوري الإيطالي
انتر ميلان vs كالياري - الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا - قناة beIN Sports HD 3    

يوفنتوس vs جنوى - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 3  

هيلاس فيرونا vs لاتسيو - الساعة الثالثة عصرا - قناةbeIN Sports HD 7        

سامبدوريا vs نابولي -  الساعة الثالثة عصرا - قناةbeIN Sports HD 1  

روما  vs  بولونيا - الساعة السادسة مساء - قناةbeIN Sports HD 3      

فيورنتينا  vs  أتلانتا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء - قناةbeIN Sports HD 3  

الدوري الألماني
شالكه 04  vs أوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف - قناة beIN Sports HD 5

كولن  vs ماينز 05 – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي
رين vs نانت – الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports HD 8

نيس vs ستاد ريمس - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 8

لانس vs  لوريان - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 9

ستاد بريست vs نيم أولمبيك - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 10

سانت إيتيان vs بوردو -  الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 11

موناكو vs ديجون - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN Sports HD 8  

ليون vs أنجيه – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 8      

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا vs الانتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء - قناة  on time sport

الكونفيدرالية توتنهام مانشستر يونايتد بيراميدز الدوري الإنجليزي أرسنال الدوري الإسباني الدوري الايطالي

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