مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-4-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 11 - 4 - 2021 مواجهات شرسة في مختلف أنحاء ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة فريق توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي ومباراة بيراميدز أمام فريق الرجاء المغربي بـ الكونفيدرالية الافريقية .

كأس الكونفيدرالية

القطن الكاميرونى vs نابسا ستارز - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 6

ساليتاس vs جراف دي داكار - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 5

نكانا vs نامونجو - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4

أورلاندو بيراتس vs الأهلي بنغازي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 6

النادي الصفاقسى vs النجم الساحلي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4

وفاق رياضي سطيف - إنييمبا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 6

شبيبة القبائل vs نهضة بركان – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 5

بيراميدز vs الرجاء المغربى - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي

بيرنلي vs نيوكاسل يونايتد - الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد vs ليستر سيتي - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير vs مانشستر يونايتد - الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفيلد يونايتد vs آرسنال - الساعة الثامنة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

فياريال vs أوساسونا - الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا vs ريال سوسييداد - الساعة الرابعة والربع عصرا - قناة beIN Sports HD 1

بلد الوليد vs غرناطة - الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs أتلتيكو مدريد - الساعة التاسعة مساء - قناةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

انتر ميلان vs كالياري - الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا - قناة beIN Sports HD 3

يوفنتوس vs جنوى - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 3

هيلاس فيرونا vs لاتسيو - الساعة الثالثة عصرا - قناةbeIN Sports HD 7

سامبدوريا vs نابولي - الساعة الثالثة عصرا - قناةbeIN Sports HD 1

روما vs بولونيا - الساعة السادسة مساء - قناةbeIN Sports HD 3

فيورنتينا vs أتلانتا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء - قناةbeIN Sports HD 3

الدوري الألماني

شالكه 04 vs أوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف - قناة beIN Sports HD 5

كولن vs ماينز 05 – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

رين vs نانت – الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports HD 8

نيس vs ستاد ريمس - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 8

لانس vs لوريان - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 9

ستاد بريست vs نيم أولمبيك - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 10

سانت إيتيان vs بوردو - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 11

موناكو vs ديجون - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN Sports HD 8

ليون vs أنجيه – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 8

الدوري المصري



سيراميكا كليوباترا vs الانتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء - قناة on time sport