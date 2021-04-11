مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-4-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد 11 - 4 - 2021 مواجهات شرسة في مختلف أنحاء ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة فريق توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي ومباراة بيراميدز أمام فريق الرجاء المغربي بـ الكونفيدرالية الافريقية .
كأس الكونفيدرالية
القطن الكاميرونى vs نابسا ستارز - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 6
ساليتاس vs جراف دي داكار - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 5
نكانا vs نامونجو - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4
أورلاندو بيراتس vs الأهلي بنغازي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 6
النادي الصفاقسى vs النجم الساحلي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4
وفاق رياضي سطيف - إنييمبا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 6
شبيبة القبائل vs نهضة بركان – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 5
بيراميدز vs الرجاء المغربى - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 4
الدوري الإنجليزي
بيرنلي vs نيوكاسل يونايتد - الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
وست هام يونايتد vs ليستر سيتي - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير vs مانشستر يونايتد - الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
شيفيلد يونايتد vs آرسنال - الساعة الثامنة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
فياريال vs أوساسونا - الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا vs ريال سوسييداد - الساعة الرابعة والربع عصرا - قناة beIN Sports HD 1
بلد الوليد vs غرناطة - الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس vs أتلتيكو مدريد - الساعة التاسعة مساء - قناةbeIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
انتر ميلان vs كالياري - الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا - قناة beIN Sports HD 3
يوفنتوس vs جنوى - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 3
هيلاس فيرونا vs لاتسيو - الساعة الثالثة عصرا - قناةbeIN Sports HD 7
سامبدوريا vs نابولي - الساعة الثالثة عصرا - قناةbeIN Sports HD 1
روما vs بولونيا - الساعة السادسة مساء - قناةbeIN Sports HD 3
فيورنتينا vs أتلانتا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء - قناةbeIN Sports HD 3
الدوري الألماني
شالكه 04 vs أوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف - قناة beIN Sports HD 5
كولن vs ماينز 05 – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
رين vs نانت – الساعة الواحدة ظهرا - قناة beIN Sports HD 8
نيس vs ستاد ريمس - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 8
لانس vs لوريان - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 9
ستاد بريست vs نيم أولمبيك - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 10
سانت إيتيان vs بوردو - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 11
موناكو vs ديجون - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN Sports HD 8
ليون vs أنجيه – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 8
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا vs الانتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء - قناة on time sport