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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إخلاء المزلقان الرئيسي بشبين القناطر ومنع الباعة الجائلين ..صور

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية بشبين القناطر

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لمتابعة الاجراءات التى اتخذها مجلس مدينة شبين القناطر من القيام بعدة حملات لرفع الاشغالات بمنطقة مزلقان السكة الحديد.

 حيث شدد المحافظ على ضرورة التواجد الليلي المكثف من إدارات مجلس مدينة شبين القناطر وشرطة المرافق والاشغالات وقوة أمنية من مركز الشرطة لمنع تواجد الباعة الجائلين بمنطقة السكة الحديد.

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وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لتوفير شرطة السكة الحديد لمنع تواجد الباعة على شريط السكة الحديد فى خطوة هامة لمنع ظاهرة سوق الأحد الاسبوعي والذى يقام على شريط السكة الحديد، حيث تم نقل الباعة الجائلين إلى منطقة مخصصة لهم لتيسير الحركة المرورية ومنع تلك المظاهر العشوائية.


وجاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وعدد من القيادات الامنية.

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ومن ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمدينة القناطر الخيرية حيث تابع مشروع صيانة وترميم كوبري محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية بتكلفة 1.7 مليون جنيه حيث تتم أعمال الترميم عن طريق الوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار.

وتضمنت أعمال الترميم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية وتنظيف جميع المشغولات الحديدية .

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق وذلك فى إطار حرص محافظ القليوبية على الاهتمام بالقطاع الصحى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مستشفيات حديثة على أحدث أنظمة التشغيل وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة فى كافة المجالات والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة فى التخصصات النادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة،

وتفقد الهجان أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى، بتكلفة 283 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي و205 أسرة.

فيما صرح المحافظ  بأنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي، الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث تم توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من الإنشاءات والمفروشات الطبية والأجهزة، وسيتم متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.


كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85% ، مشيرا أن المستشفى  سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة وسيكون ايضا وجهة ومقصدا لكل مواطني مصر حيث يعد المركز هو الأول من نوعه على مستوى المحافظات بعد مستشفي أهل مصر.


وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد المحافظ أيضا مشروع تطوير ورصف شارع أحمد عرابي والجاري تطويره بدءا من منطقة أم  بيومى  حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه ومدة تنفيذه ٦ أشهر كمرحلة أولى.

وتابع محافظ القليوبية أعمال وضع طبقة الاساس بالشارع مؤكدا أن شارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويرة سيكون محورا مروريا مهما سيقضي تماما على الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة مشيراً أن المشروع يأتي  فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال النظافة بحى شرق شبرا الخيمة حيث شدد على ضرورة رفع تراكمات القمامة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

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اخبار محافظة القليوبية السكة الحديد الباعة الجائلين رفع الإشغالات حملات

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