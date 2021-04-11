أسعار ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2021 الشكل الجديد فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية لادا فى مصر عن وصول طراز جرانتا موديل 2021، الشكل الجديد المجمع محليا، والتى تنتمى لفئة السيارات السيدان، وتم طرحها بفئتين سعريتين ، وهما الفئة الأولى M/Tو الفئة الثانية A/T .

ومنذ أن تم طرح طراز جرانتا موديل 2021 ، وهى تنافس فى السوق المحلى المصرى بشكل كبير بسبب السعر التنافسى لها، بالإضافة إلى محركاتها المتنوعة التى تسمح بالخيارات المتعددة للعميل، ولذلك قدمت الشركة هذه السيارة من ضمن سيارات مبادرة الإحلال والتجديد للعمل بالغاز الطبيعى.

لادا جرانتا

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قوة لادا جرانتا

وتستمد السيارة لادا جرانتا قوتها من خلال محركين، أولهما بالفئة الأولى M/T ، وهو رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

أما الفئة الثانية A/T من لادا جرانتا ، فتستمد قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

لادا جرانتا

أبعاد لادا جرانتا

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة لادا جرانتا موديل 2021، بطول 4268 مم، والعرض 1700 مم، و الارتفاع 1500 مم، وسعة الشنطة الخلفية 480 لترا.

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تجهيزات لادا جرانتا

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2021 ، عددا من التجهيزات، منها مصابيح بإضاءة نهارية، ومكيف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، للفئة الثانية.

وتحتوى السيارة لادا جرانتا موديل 2021 ، على العديد من وسائل السلامة، أهمها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS .

اسعار لادا جرانتا

أما عن أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2021 ، داخل السوق المحلى المصرى ، فتأتي كالتالى :

- مانيوال / FULL OPTION 2021 تقدر بسعر 153,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 تقدر بسعر 176,000 جنيه