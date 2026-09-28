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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كانت زوجتي الثانية.. الحضري يكشف سر علاقته بالكرة: كنت بكلمها وأقول لها خليكي معايا

عصام الحضري
عصام الحضري
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، عن تفاصيل طريفة من علاقته بكرة القدم خلال فترة وجوده داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن اللعبة كانت تمثل جزءًا أساسيا من حياته ومسيرته الكروية.

وقال عصام الحضري، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر: «كنت بكلم الكرة وأقول لها: خليكي معايا.. أنا عايز أصدك وتطلعي على الجنب».

وأضاف حارس منتخب مصر السابق: «كرة القدم كانت زوجتي الثانية، ولما اعتزلت أخدتها معايا».

وأوضح الحضري خلال حديثه عن ارتباطه بكرة القدم، أن علاقته باللعبة لم تتوقف بمجرد اعتزاله كرة القدم، مؤكدًا أنها ظلت جزءًا أساسيًا من حياته حتى بعد الابتعاد عن الملاعب.

وخلال الحوار، وجه سيف زاهر سؤالًا إلى عصام الحضري قائلًا: «مفكرتش تكشف؟».

ورد الحضري بطريقة ساخرة: «أنا عندي رُبع وخلاص هيطير، وبحاول أحافظ عليه».

ويعد عصام الحضري من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، وحقق العديد من البطولات خلال مسيرته مع الأهلي ومنتخب مصر، كما ارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات على المستوى الدولي والقاري.

عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق تصريحات عصام الحضري سيف زاهر

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