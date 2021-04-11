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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 آلاف جنيه نصيب كل مواطن فى ديون الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 30/6/2020 إلى حوالي 10228 جنيه مقابل حوالي 7858 جنيه فى 30/6/2019 مقابل حوالي 8868.9 جنيه فى 30/6/2018 مقابل حوالي 9201 جنيه فى 30/6/2017 وحوالي 5486 جنيه فى 30/6/2016 وحوالي 4885 جنيه فى 30/6/2015 أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بحوال 5343 جنيه بنسبة 52.2%.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لاستعرض أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.

ورصدت اللجنة أيضا تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلاً عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل.

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