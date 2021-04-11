جولات الرئيس قيس سعيد في شوارع مصر| خبير سياحة يعدد الفوائد والمكاسب

أكد أشرف صحصاح، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أن جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019 أثرت على السياحة بشكل عام، لكن مصر أثبتت أنها تستطيع تنشيط السياحة رغم الجائحة والظروف الصعبة، وأنها لا تعرف مستحيل ولن تعطلها جائحة كورونا أو غيرها.



وأشار "صحصاح" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر توحي للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان، وفي الوقت نفسه تشجع السياحة العربية وتحديدا القادمة من دول المغرب العربي، معقبا: "السياحة العربية والسائح العربي إنفاقه أكثر بـ كثير من السائح الأجنبي".



وأضاف "صحصاح"، أن زيارة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى مصر وتجوله بـ الشوارع التاريخية والأثرية لمصر شئ كبير جداً بالنسبة للسياحة ويمهد للسياحة العربية بشكل قوي، لافتاً أن مستقبل مصر السياحي مبهر في الأيام القادمة.



وقال "صحصاح" إن السياحة الثقافية في مصر وصلت إلى أعلى مرحلة خاصة بعد افتتاح المتحف القومي للحضارة، مؤكدا أن المشاريع الجديدة التي تنفذها الدولة من شبكات طرق، والقطار السريع، لـ نقلة حضارية وسياحية ضخمة توفر الوقت والأمان للسائح .



واختتم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية في مصر تنظم مؤتمرات وندوات للشباب من جميع أنحاء العالم في شرم الشيخ وأسوان وهذه الفعاليات دعاية غير مباشرة للسياحة وتساهم في الترويج لمقدرات مصر السياحية.

وصل الرئيس قيس ‏سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى مقر مشيخة الأزهر للقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي إلى مصر.‏

ورحَّب الإمام الأكبر ووفدٌ رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف بالرئيس التونسي في رحاب مشيخة الأزهر، حيث يعقد الطرفان بعد قليل لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين ‏الأزهر وتونس، كما يناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ‏ومكافحة التطرف، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.‏

وزار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، كاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة، حيث استقبله القس تادرس، المسئول عن الكاتدرائية.

وقام قيس سعيد بتفقد والتعرف على معالمها الرئيسية، كما تلقى في ختام الزيارة هدية تذكارية من القس تادرس، عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.

وتأتي جولة الرئيس التونسي بكاتدرائية العاصمة، في إطار زيارته الحالية لمصر والتي تستغرق 3 أيام.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قالت السبت، إن الرئيس قيس سعيد زار بعض المواقع التاريخية في القاهرة، حيث اطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه مؤخرا.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان، أن سعيد قام أيضا بزيارة مسجد عمرو بن العاص، وحرص على أداء الصلاة فيه، كما زار قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار المصري خالد العنان.