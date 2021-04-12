أستاذ طب نفسي تكشف عن أعراض الإصابة بمرض التوحد.. فيديو

قالت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن مرض التوحد هو أحد الأمراض النمائية المنتشرة وتظهر لدى الأطفال في سن سنتين ونصف، ويبدأ بالظهور بشكل واضح وصريح وهو مرض يعمل علي إصابة الخلايا العصبية.

وأضافت هبة عيسوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن هذا المرض يصيب الأطفال بالضعف اللغوي وهذا لا يجعله يستطيع أن يتحدث بحرية وبعد سن السنتين ونصف يفقد القدرة على التواصل بشكل كامل بالإضافة إلى أن الطفل يدخل في مرحلة الانزواء ولا يتعامل حتى مع أفراد أسرته.

وأوضحت هبة عيسوي، أن الأطفال المصابين بالتوحد يكونوا لديهم أنماط حركية وهذه النمطية تعني قيامهم بأمور غريبة وبالتالي يجب على أولياء الأمور متابعة أطفالهم ومتابعة سلوكهم لحين الانتهاء من المرحلة العمرية التي يمكن إن يصاب بها الأطفال بمرض التوحد .