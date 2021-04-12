أستاذ طب نفسي يعلن حصوله على لقاح كورونا ويكشف سبب تعصب المدخنين خلال الصيام

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن هناك ردود أفعال مختلفة تحدث للأفراد بعد أي أزمة، موضحا: بعد الأزمة تحدث أعراض القلق والاكتئاب، مما يؤثر على سلوك الإنسان.

وأضاف "بحري" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن البعض يتكون لديه جانب سلبي تجاه الإصابة بكورونا، وعليه تبدأ فكرة التحرر من قيود الإجراءات الاحترازية.

وكشف عن سبب تعصب المدخنين خلال فترة الصيام، موضحا:" خلال فترة الصيام والامتناع عن التدخين يشعر الفرد بأعراض الانسحاب الخاصة بالمدمنين، ولهذا يبدأ الفرد في التعصب والضيق".

وأعلن هاشم بحري، عن إنه حصل اليوم على أول جرعة من لقاح كورونا، مشددا على ضرورة الحصول على التطعيم والاهتمام بالإجراءات الاحترازية.

