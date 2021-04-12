محمد عز يروج لـ مسلسل "المداح".. شاهد

روج الفنان محمد عز، لـ مسلسل “المداح ” ونشر بوستر المسلسل عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وعلق محمد عز قائلا: “ من يوم الاثنين ١٢منتصف الليل أن شاء الله علي قناه النهار وابلكيشن ڤيو مجانا #المداح كرمك يارب وتوفيقك ”.

مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

يذكر أن مسلسل المداح للمطرب حمادة هلال ، ينافس فى دراما رمضان هذا العام، بعد أن قرر حمادة أن يقدم عملا مختلفا عن الأعمال التى قدمها من قبل.

ووجد حمادة ضالته فى مسلسل المداح، الذي يعود من خلاله إلى الدراما فى إطار اجتماعى ينافس فيه عدد من الأعمال الاجتماعية القوية.