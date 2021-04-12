22 إبريل.. آخر موعد للاشتراك فى مسابقة ملصق مصر المستقبل بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، عن المشاركة فى مسابقة القيمة المقامة فى جامعة حلوان العام الجامعى ٢٠٢-٢٠٢١ تحت عنوان " عيشها ببساطة " .

كما أعلنت الجامعة عن شروط مسابقة أفضل ملصق لمصر المستقبل.

وجاءت كالاتى :

١- يسلم العمل بالطباعة الجرافيكية ( بانر ) سواء استخدمت التقنيات اليدوية او البرامج بالتقنيات الرقمية .

٢- ابراز دور الشباب فى بناء المستقبل من النواحي الدينية والثقافية والاخلاقية .

٣- أن يكون مقاس التصميم ٥٠سم * ٧٠سم .

كما أعلنت إدارة الكلية عن الجوائز التى سوف تتقدم للطلاب الفائزين وجاءت كالتالى :

المركز الأول : ٥٠٠ جنيه بالاضافة إلى كأس المسابقة

المركز الثانى : ٤٠٠ جنيه

المركز الثالت : ٣٠٠ جنيه

المركز الرابع : ٢٠٠ جنيه

من المركز الخامس حتى المركز العاشر : ١٠٠ جنيه

ونوهت إدارة الجامعة عن أماكن تسليم الملصق وهو يسلم فى إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بملاعب الجامعة فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٢ من إبريل مع احضار كارنيه الكلية و البطاقة الشخصية .