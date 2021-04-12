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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحقيق مع مسئولي هيونداي موتورز بسبب السيارات الكهربائية ذاتية القيادة

سيارات هيوانداي
سيارات هيوانداي

أجرى المنظمون في كوريا الجنوبية تحقيقا مع شركة هيونداي موتورز بشأن مزاعم بشأن تداول داخلي مرتبط بمحادثات مع شركة أبل بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الاثنين.

وتأتي التطورات بعد أن زادت أسهم هيوانداي بنسبة تزيد عن 20 في المائة بعد تأكيد المحادثات مع آبل في يناير، لكنها تراجعت بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات في أوائل فبراير أنها أنهت المناقشات مع شركة التكنولوجيا الأمريكية.

وباع 12 مديرًا تنفيذيًا في الشركة الكورية الجنوبية في وقت لاحق 3400 سهم بقيمة 753000 دولار أمريكي ، حسبما كشفت أرقام من رويترز نقلاً عن صحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال مصدر مقرب من الهيئة التنظيمية في التقرير إنه من المتوقع أن تحقق دائرة الرقابة المالية في البلاد لمدة ستة أشهر تقريبًا ، مضيفًا أنها "تبحث في الشكوك حول التداول من الداخل في Hyundai".

وأضاف “هذا يتعلق بأخلاقيات الشركات. يتعارض تداولهم المزعوم من الداخل مع تحركات ESG للشركات العالمية". 

وقال لي هانج كو ، مستشار مجموعة البحث الكورية معهد تكنولوجيا السيارات في بيان: "صورة الشركة ستتضرر ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المحادثات المستقبلية المحتملة مع الشركاء الخارجيين".

وقد رفضت هيونداي التعليق على الأمر.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تواجه فيه Apple و Qualcomm دعاوى قضائية لانتهاك براءات الاختراع لتقنيات معايرة 5G.
 

وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس ، مشيرة إلى أن العديد من أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية من شركة Qualcomm تنتهك براءة الاختراع.

وتواجه Apple و Qualcomm الدعوى القضائية حيث تم اتهام الشركتين بانتهاك براءات الاختراع. تستهدف الدعوى بعض تقنيات 5G التي تستخدمها الشركتان ، والتي تنتهك براءة اختراع لمعايرة الترددات اللاسلكية ، حسبما أفاد موقع AppleInsider الأسبوع الماضي.

وتم رفع الدعوى من قبل مالك براءة الاختراع ريد روك. تشمل الهواتف المحمولة المتأثرة بانتهاك براءات الاختراع سلسلة iPhone 12 وتنطوي على انتهاكات بين عامي 2008 و 2011.

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