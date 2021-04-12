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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد وحكام قمة الأهلي والزمالك

صدى البلد

أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، أن مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ستقام فى موعدها يوم 18 أبريل الجاري، وسيتم إسناد إدارة المباراة تحكيميا لطاقم حكام مصري.

وأضاف مجاهد فى تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن":"أن اتحاد الكرة لم يخاطب أى إتحاد أجنبي من أجل إرسال طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة".

وأوضح مجاهد، أن مصر لديها حكام دوليين على مستوى عالي قادرين على إدارة مباراة القمة بسهولة، مشيرا إلى أن إتحاد الكرة، لم يكن لديه أى مانع فى إستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، ولكن نظرا لظروف فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبق بصرامة فى جميع الدول الأوروبية حالت دون إستقدام حكام.

وأشار مجاهد، إلى أن إتحاد الكرة وجد كل الظروف مهيأة من أجل إسناد مباراة القمة لطاقم حكام مصري، وأنه لديه ثقة تامة فى الحكام المصريين للخروج بالمباراة لبر الأمان.

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