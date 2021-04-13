مواجهات بين الشرطة ومحتجين عقب مقتل شاب بولاية مينيسوتا الأمريكية

شهدت ولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجات بين الشرطة ومحتجين بعدما قتل ضابط شاباً أسود، عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور على بعد نحو 16 كيلومتراً فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع مينيابوليس في مايو الماضي.

وامتلأت شوارع الولاية بمئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر، ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.

وقال حاكم مينيسوتا، تيم والز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت، ويبلغ من العمر 20 عاماً.

وتشهد مينيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين الذي ضغط بركبته على رقبة فلويد لما يقرب من تسع دقائق، ما أسفر عن وفاته.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية العديد من الجرائم العنصرية التي يرتكبها قوات الأمن ضد المواطنين ذو البشرة السمراء.