شاهد .. كيف هنأ وزير التعليم الطلاب والمعلمين بمناسبة حلول شهر رمضان ؟

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خالص التهنئة لجميع الطلاب والمعلمين والاداريين واولياء الامور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

حيث نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة مكتوبا عليها : كل عام وأنتم بخير .. رمضان كريم .. د.طارق شوقي

وزير التعليم يهنئ المصريين برمضان

وسيطرت اليوم الثلاثاء ، الأجواء الرمضانية على عدد من المدارس الموجودة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

حيث حرصت بعض المدارس على تزيين بواباتها ومداخلها ومبانيها بـ زينة رمضان ، احتفالا بأول أيام الشهر الكريم .

الدراسة مستمرة في رمضان ولا اغلاق للمدارس



يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم ، عدم وقف الدراسة واغلاق المدارس في رمضان ، مؤكدة أن المدارس ستظل مفتوحة لمن يريد الذهاب إليها.



وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الحضور في المدارس خلال شهر رمضان سيكون اختيارياً لجميع طلاب المدارس فقا للجداول التبادلية المطبقة منذ بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إذا اختار الطالب الغياب عن المدرسة والاكتفاء بوسائل التعلم عن بعد التي تتيحها وزارة التربية والتعليم، فلابد من توقيع إقرارا رسميا بذلك من ولي الامر .

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ألا تزيد عدد أيام حضور الطلاب في المدارس طوال شهر رمضان الكريم عن 3 أيام فقط أسبوعيا

وشدد وزير التربية والتعليم ، على ضرورة أن يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة ، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، شددت خلالها على ضرورة أن يتم الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في المدارس لحماية كافة عناصر المنظومة التعليمية.



حيث تم التأكيد على ضرورة الكشف الحراري على الطلاب ، والالتزام بتعقيم المدارس ، والتباعد الاجتماعي بين مقاعد الطلاب داخل الفصول ، وارتداء جميع الطلاب والمعلمين والاداريين للكمامات ، وتعليق ملصقات التوعية بفيروس كورونا واجراءات الحماية من الاصابة به.