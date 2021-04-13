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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلاً رمضان

بالصور ..محافظ الغربية
بالصور ..محافظ الغربية يفتتح معرض أهلاً رمضان ببسيون

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في توفير كافة السلع الغذائية للمواطن بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم من خلال افتتاح معرض بكل مركز ومدينة وحي، جاء ذلك خلال افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة بسيون والمقام بشارع ٢٣ يوليو، ويضم عدد ١١ باكية وذلك بمشاركة شركات ومصانع الأغذية بمركز بسيون، بحضور الأستاذ محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون.

وتفقد الدكتور رحمي المنتجات المعروضة والتي تنوعت ما بين ياميش رمضان، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع، مشيداً بجودة المنتجات المقدمة وتنوع أسعارها لتتناسب مع جميع فئات المجتمع.

يذكر أن محافظ الغربية قام بافتتاح معرض أهلاً رمضان بطنطا وزفتى وجاري افتتاح باقي المعارض بجميع المراكز والمدن والأحياء.

بالصور ..محافظ الغربية يفتتح معرض أهلاً رمضان ببسيون

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محافظ الغربية يفتتح اسواق اهلا رمضان بسيون

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