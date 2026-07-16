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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آن هاثاواي تكشف سر حملها الثالث.. وهذا اللقب الطريف الذي أطلقته عائلتها على المولود المنتظر

النجمة الأمريكية آن هاثاواي
النجمة الأمريكية آن هاثاواي
أوركيد سامي

تحدثت النجمة الأمريكية آن هاثاواي للمرة الأولى عن تفاصيل حملها الثالث، كاشفة عن اللقب غير المتوقع الذي أطلقته عائلتها على طفلها المنتظر، وذلك خلال استضافتها في برنامج Late Night with Seth Meyers، حيث تحدثت بعفوية عن هذه المرحلة الجديدة من حياتها العائلية.

وأعربت هاثاواي عن سعادتها الكبيرة بقرب استقبال مولودها الثالث من زوجها المنتج ورجل الأعمال آدم شولمان، مؤكدة أن خبر الحمل جاء بمثابة مفاجأة للعائلة، رغم أنه كان ضمن خططهما لتوسيع الأسرة.

وخلال اللقاء، حرص مقدم البرنامج سيث مايرز على تهنئتها بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العام الحالي يحمل لها الكثير من النجاحات سواء على المستوى الشخصي أو المهني. وردت هاثاواي بابتسامة قائلة إن الأمر كان رائعاً، مضيفة أن العائلة كانت تدرك ما تقوم به، لكنها لم تتوقع أن يحدث الحمل بهذه السرعة، وهو ما جعل الجميع في حالة من الدهشة والسعادة.

وكشفت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار أن أفراد عائلتها أطلقوا على الطفل المنتظر لقب "Buzzer Beater"، وهو مصطلح رياضي يُستخدم في كرة السلة لوصف الرمية التي تُسجل في الثواني الأخيرة قبل انتهاء المباراة، في إشارة إلى أن الحمل جاء في اللحظة التي لم يتوقعها أحد. ولم يفوت سيث مايرز الفرصة للمزاح معها، قائلاً إن الطفل جاء في "الوقت القاتل" تماماً.

وتستعد آن هاثاواي، البالغة من العمر 43 عاماً، لاستقبال طفلها الثالث، بعد أكثر من عقد على زواجها من آدم شولمان، إذ ارتبط الثنائي عام 2012، ويعيشان حياة أسرية هادئة بعيداً عن الأضواء.

ولدى الزوجين طفلان، هما جوناثان، الذي وُلد عام 2016، وجاك، الذي وُلد عام 2019، فيما ينتظران الآن انضمام فرد جديد إلى العائلة، وسط أجواء من الحماس والسعادة.

ويأتي هذا الظهور الإعلامي بالتزامن مع انشغال آن هاثاواي بالترويج لفيلمها الجديد The Odyssey، الذي يُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة، ويترقب الجمهور عرضها خلال الفترة المقبلة، في وقت تواصل فيه النجمة تحقيق التوازن بين نجاحها الفني وحياتها العائلية.

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