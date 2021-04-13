رامز عقله طار .. أحمد سعد: نفسي أربي أسد ..ورد ساخر من رامز جلال

وقع الفنان أحمد سعد، ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

عبر الفنان أحمد سعد، عن عميق حبة للحيوانات، مؤكدا أنه يعشق كل أنواع الحيوانات ويريد تربية حيوان الأسد في منزله.



فيما سخر رامز جلال، من هذا الأمر، قائلا :"عايز تربي أسد، ده عشان أنت برج الأسد يعني".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

