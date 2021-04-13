ضرب وألفاظ خارجة من أحمد سعد فى رامز عقله طار

قبل معرفته بالمقلب

وقع الفنان أحمد سعد، ضحية مقلب رامز عقلة طار، والذي يقدم الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.



وخلال المقلب، وجه سعد، عدة ضربات وألفاظ خارجة لجلال، دون أن يعرف أنه ضحية المقلب، بعد أن تنكر رامز جلال في شخصية رجل هندي جالس بجوار الفنان.



عبر الفنان أحمد سعد، عن عميق حبة للحيوانات، مؤكدا أنه يعش كل أنواع الحيوانات ويريد تربية حيوان الأسد في منزله.



فيما سخر رامز جلال، من هذا الأمر، قائلا :«عايز تربي أسد، ده عشان أنت برج الأسد يعني».

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

