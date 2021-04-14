فيفو تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها الرائدة iQOO 7 .. مواصفات

أعلنت شركة Vivo فيفو الصينية الموعد الرسمى لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة iQOO 7 والتى سيتم إطلاقها تحت العلامة التجارية الفرعية الخاصة بها iQOO ، وذلك فى يوم 26 أبريل القادم، حيث ستأتى الهواتف بتصميم مختلف حيث ستكون مغطاة بالجلد من الخلف.



وبحسب موقع Gadgets Now فإن هواتف iQOO 7 ستأتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED ، بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت Hi-Res، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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وستقدم هواتف iQOO 7 عبارة عن 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، مع تقنية HDR ، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل.



وستعمل هواتف iQOO 7 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد أفضل معالج حتى الآن يتم استخدامه مع الهواتف الرائدة، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، مع نسختى للذاكرة العشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11 .



وستحتوى هواتف iQOO 7 على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، وشاحن سريع بقوة 120 واط ، تستطيع شحن الهاتف فى 15 دقيقة فقط .