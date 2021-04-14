عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها الرائدة iQOO 7 .. مواصفات

فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها الرائدة iQOO 7

أعلنت شركة Vivo فيفو الصينية الموعد الرسمى لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة iQOO 7 والتى سيتم إطلاقها تحت العلامة التجارية الفرعية الخاصة بها iQOO ، وذلك فى يوم 26 أبريل القادم، حيث ستأتى الهواتف بتصميم مختلف حيث ستكون مغطاة بالجلد من الخلف. 


وبحسب موقع  Gadgets Now  فإن هواتف iQOO 7 ستأتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED ،  بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت Hi-Res، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

إقرأ أيضا :   السعر 3200 جنيه.. فيفو تطلق رسميا هاتف VIVO Y20S (G)
 

iQOO 7 series India launch set for April 26

وستقدم هواتف iQOO 7 عبارة عن 3 كاميرات خلفية الأساسية  بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، مع تقنية HDR ، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل.


وستعمل هواتف iQOO 7 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد أفضل معالج حتى الآن يتم استخدامه مع الهواتف الرائدة، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، مع نسختى للذاكرة العشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل  Android 11 . 


وستحتوى هواتف iQOO 7 على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، وشاحن سريع بقوة 120 واط ، تستطيع شحن الهاتف فى 15 دقيقة فقط .

 

فيفو هواتف iQOO 7 vivo اطلاق هواتف هواتف رائدة

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا حادث تفحم أتوبيس وسيارة مواد بترولية بأسيوط إلى 18 وفاة

بالفيديو .. بطل مصري ينهي مطاردة بين الشرطة الأمريكية وقاتل هارب

موعد أذان الفجر وعدد ساعات الصوم في ثاني أيام رمضان

كيف تتعامل دار الإفتاء مع هجوم المتشددين على فتاويها؟.. المفتي يرد

محافظ أسيوط يتفقد حادث تصادم اتوبيس و سيارة مواد بترولية بطريق البحر الاحمر

وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن دخول المملكة

نقل الشيخ حافظ سلامة إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ