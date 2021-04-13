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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل من 200 ألف .. افضل 5 سيارات داخل السوق المصري من هذه الفئة

بأقل من 200 ألف ..
بأقل من 200 ألف .. افضل 5 سيارات داخل السوق المصري من هذه ال

في ظل تسابق كبرى شركات تصنيع السيارات على تقديم أفضل ما لديها داخل الأسواق العالمية و المصرية، يبقى عامل السعر له قيمة كبيرة لدى راغبي شراء السيارات الجديدة و التي تحمل اطلالة العام 2021.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأفضل 5 سيارات داخل السوق المصري بسعر أقل من 200 ألف جنيه.

1 –زوتي Z100

 

تأتي زوتي Z100 بمحرك سعة 1000 سي سي، بقوة 75 حصان، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، كما تضم السيارة زجاج مهربائية و تكيف هواء و فرامل ABS، و عدد 2 من الوسائد الهوائية.

 

و تقدم زوتي Z100 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 118 ألف جنيه.

2 – سوزوكي التو 

زودت التو بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 800 سي سي، بقوة 47 حصان، و 68 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بفتيس مانيوال من 5 سرعات، بالاضافة إلى وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، و فرامل ABS و EBD.

 

و تبدأ اسعار سوزوكي التو بقيمة بقدرها 123.900 جنيه.

3 - سوزوكي اسبريسو 

 

زودت السيارة  1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصانا وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، و بسعرة قصوى قدرت بـ 150 كم/ساعة، إلى جانب عدة تجهيزات مثل قفل مركزي، و تكيف هواء، و مكابح مانعة للانغلاق، و AIR BAGS.

 

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 قيمة قدرها 146.900 جنيه.

4 – بي واي دي F3 

 

تنتمي بي واي دي إلى فئة السيارات السيدان، حيث زودت بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

 

بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، كما يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، اما عن نسبة استهلاكها من الوقود فبلغت نحو 6.3 لتر/100 كم.

 

و تبدأ اسعار السيارة بي واي دي F3 بقيمة قدرها 174 ألف جنيه.

 

5 – لادا جرانتا موديل 2021 

 

تحتوي لادا جرانتا على نوعين من المحركات الأول ذات ناقل حركة أوتوماتيكي و الأخر "مانيوال" حيث تسمتد هذا النسخة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 87 حصان، و 140 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما بلغ طولها نسبة 4268 مم، و بعرض 1700 مم، و بارتفاع 1500 مم، مع مساحة تخززين تسع لـ 480 لتر.

 

و يبلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 بداية من 153 ألف جنيه.

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