هيونداي تكشف عن احدث اصداراتها .. ستريا 2022

تعتبر شركة هيونداي الكورية الجنوبية، واحدة من اقوى شركات تصنع السيارات حول العالم، فهي تشارك بقوة في جميع اسواق السيارات العالمية و العربية، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، و التي اختلفت بين فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

و لكن سنتحدث في هذا الموضوع عن نسخة جديدة من اخر، وهي السيارة صاحبة المقاعد المتعددة و التي تندرج تحت قائمة "الفان" ميكانيك هيونداي ستاريا، و تعد هي المنافس الأقوى لكل من هيونداي اي ماكس، و السيارة الكورية أيضًا I LOAD.

تشير الصور الخاصة بتلك المركبة على الكثير من المقاومات، فهي اعتمدت على اطلالة فريدة من حيث المظهر الخارجي، حيث جاءت بمقدمة ساحرة متعددة المقاطع الهوائية، و التي تمنح المركبة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء الخاصة بالاجزاء الفنية الداخلية، و يقع على جانبي الصادم الأمامي مصابيح ضباب داخل ايطار خاص.

كما تمتعت بمصابيح امامية من مقطع عرضي واحد، و مرايات جانبية كهربائية تتمتع باشارات ضوئية، و زجاج كبير نسبيًا في مقدمة السيارة و للنوافذ، و كشفت الصور الداخلية الخاصة بمقصورة السيارة عن مساحتها الداخلية و التي تتسم بالرحابة الشديدة، كما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.

بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 5253 مم، و بعرض 1997 مم، مع قاعدة عجلات تقدر بـ 3273 مم، و تستمد السيارة قوتها عبر نوعين من المحركات، الاول سعة 2200 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 431 نيوتن/متر.

كما تتسارع السيارة من خلال نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 6 نقلات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، و لكن يأتي المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، بقوة 268 حصان، مع عزم دوران 331 نيوتن/متر.