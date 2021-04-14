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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن احدث اصداراتها .. ستريا 2022

صدى البلد

تعتبر شركة هيونداي الكورية الجنوبية، واحدة من اقوى شركات تصنع السيارات حول العالم، فهي تشارك بقوة في جميع اسواق السيارات العالمية و العربية، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، و التي اختلفت بين فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

 

و لكن سنتحدث في هذا الموضوع عن نسخة جديدة من اخر، وهي السيارة صاحبة المقاعد المتعددة و التي تندرج تحت قائمة "الفان" ميكانيك هيونداي ستاريا، و تعد هي المنافس الأقوى لكل من هيونداي اي ماكس، و السيارة الكورية أيضًا I LOAD.

تشير الصور الخاصة بتلك المركبة على الكثير من المقاومات، فهي اعتمدت على اطلالة فريدة من حيث المظهر الخارجي، حيث جاءت بمقدمة ساحرة متعددة المقاطع الهوائية، و التي تمنح المركبة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء الخاصة بالاجزاء الفنية الداخلية، و يقع على جانبي الصادم الأمامي مصابيح ضباب داخل ايطار خاص.

كما تمتعت بمصابيح امامية من مقطع عرضي واحد، و مرايات جانبية كهربائية تتمتع باشارات ضوئية، و زجاج كبير نسبيًا في مقدمة السيارة و للنوافذ، و كشفت الصور الداخلية الخاصة بمقصورة السيارة عن مساحتها الداخلية و التي تتسم بالرحابة الشديدة، كما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.

بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 5253 مم، و بعرض 1997 مم، مع قاعدة عجلات تقدر بـ 3273 مم، و تستمد السيارة قوتها عبر نوعين من المحركات، الاول سعة 2200 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 431 نيوتن/متر.

كما تتسارع السيارة من خلال نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 6 نقلات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، و لكن يأتي المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، بقوة 268 حصان، مع عزم دوران 331 نيوتن/متر.

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