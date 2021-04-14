السعودية: اعتقال شبكات إجرامية استولت على ما يتجاوز الـ35 مليون ريال

قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة من القبض على شبكات إجرامية استولوا على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال.



وأوضح أن شرطة منطقة الرياض تتبعت مصادر عمليات مالية، وكشفت شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكونة من 24 مقيمًا من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.



وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض أن تلك الشبكات استولت على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية.



وأشار إلى أنه بعد إفصاح المستهدفين عن البيانات وتزويد المحتالين بها، يتم تنفيذ عمليات مالية، كما ضبط بحوزة المتهمين “73 هاتفًا متنقلًا” لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ"67,506 ريالات"، وتم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.