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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني رمضان 2021

بثلاثة أعمال مؤثرة .. حسين الجسمي حاضر بقوة في شهر رمضان

حسين الجسمي
حسين الجسمي

أطّل سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" مع بداية شهر رمضان المبارك 2021 عبر ثلاثة أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، والذي تعاون بها عبر ثلاث جهات هامة إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
 

رمضان في مصر حاجة تانية

تحت عنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" يجدد الجسمي تعاونه مع شركة اورنچ مصر، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع علي فتح الله، والتي طرحت عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube.


حسين الجسمي سر السعادة

وتحمل الأغنية الثانية التي تعاون بها الجسمي مع "ماونتن فيو" عنوان "سر السعادة" حيث تحمل رسالة اجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان الملحن أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي "توما"، وقد طرح الفيديو كليب الذي صوّر عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube، من إخراج عمر هلال.


حسين الجسمي «هل هلالك.. أبوظبي دارك»

ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، يطل حسين الجسمي يومياً عبر قنوات أبوظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان "هل هلالك.. أبوظبي دارك" من إخراج Christelle Hawi ، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي، والتي عرض فيها الفيديو الكليب من خلال القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube.

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