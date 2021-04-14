تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود بكأس مصر

يصطدم الزمالك بحرس الحدود مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ32 لكأس مصر والتي تقام على ستاد الجيش بالسويس.

واستقر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، على ملامح تشكيل الزمالك المتوقع والذي شهد تواجد الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز العائدين من إصابة طويلة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.