أبرز أفكار بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

قد يتهادى المتزوجين والمخطوبين بالهدايا في شهر رمضان الكريم؛ حيث تتنافس المحال التجارية كل عام مع اقتراب شهر رمضان، في عرض الهدايا الرمضانية أو ما يعرف بـ "بوكس رمضان" لتقديمه معايدة رمضانية بين المخطوبين والأزواج.

بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

وتختلف أسعار بوكس رمضان وفقًا لمحتوياته والخامة المصنوع منها بوكس رمضان، وفيما يلي سنقوم باستعراض أبرز أفكار بوكس رمضان والمنتشرة في الأسواق، والتي أغلبها يحتوي على:



بوجي وطمطم وبكار، فانوس، مصحف ملون، شنطة رمضان، زينة رمضان، ميدالية رمضان، استيكرات رمضان، مدفع رمضان أو بلورة رمضان، مخدة رمضانية أو هلال رمضاني، شوكولاتة، خاتم التسبيح، فرع نور، تمثال بوجي وطمطم وبكار.





هناك بوكس رمضان يحتوي على قطع شوكولاتة ملفوفة بشرائط ملونة، وإكسسوارات رمضانية، وفانوس، ومصحف مطرز أو ملون وعروسه من شخصيات كارتونية شهيرة مثل بوجي وطمطم أو سبحة ومج رمضاني، مع إضافة باقة من الورود الطبيعية.



وأما عن بوكس رمضان الذي يعتبر اسعارها معتدلة فيكون مصنوع من الخشب، يحتوي على فانوس رمضان و شخصية كرتونية مثل بوجي وطمطم وبكار، وهناك بوكس يحتوي على فانوس رمضان و مصحف ملون وخاتم التسبيح واسدال صلاة.



كما يوجد أيضا بوكس الياميش وهو الأكثر تداولا بين المتزوجين لأنه عمي بشكل أكبر، وهو يحتوي على بعض مكسرات، وياميش رمضان، ويرفق معه فانوس رمضان أو مصحف ملون.