مالوش علاقة برمضان .. مدفع الإفطار هدية ألمانية لحاكم مصري

عودة مدفع الإفطار

بعد توقف دام 30 عاماً، عاد مدفع الإفطار يضرب في رمضان من جديد ليكون الشهر الكريم له طابع خاص هذا العام، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار ليلة رمضان، عودة مدفع الإفطار مرة أخرى ليضرب من قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ترميم مدفع رمضان

توقف مدفع رمضان الموجود في قلعة صلاح الدين الأيوبي، عن العمل في عام 1992، وخلال السنوات الماضية، تم ترميم المدفع قبل عودته للانطلاق مرة أخرى، وشملت أعمال ترميم المدفع إزالة طبقة الصدأ المكونة على جسم المدفع وتنظيفه من الداخل.

بمجرد غروب الشمس وعند موعد الإفطار تماماً، عاد مدفع رمضان للعمل من جديد وذلك كنوع من الحفاظ على التراث الأثري للقلعة، ولن يتوقف الأمر عند مجرد ضرب المدفع، بل سيتم إطلاق شعاع ليزر بجانب المدفع يصل لمسافة بعيدة.

كان خبر عودة مدفع رمضان مرة أخرى مفرحا للجميع، فهو تراث قديم يمنحنا البهجة وأجواء خاصة في شهر رمضان، لكن البعض لا يعرف قصة مدفع رمضان وكيف بدأ العمل به.

قصة مدفع رمضان

هناك الكثير من الروايات حول حكاية مدفع رمضان إلا أن القصة الأكثر تداولاً بين المؤرخين، هي أن مدفع رمضان بدأ في القاهرة وتم وضعه منذ المرة الأولى في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وبحسب الرواية الشهيرة، فيعود مدفع رمضان إلى العصر المملوكي، وتحديداً في عهد السلطان خشقدم، حيث تلقى هذا المدفع هدية من صاحب مصنع ألماني، ولم يكن له علاقة تماماً بشهر رمضان، إلا أن تجربته جاءت بمحض الصدفة في أول يوم رمضان وتحديداً وقت الغروب عام 859هـجرية 1455ميلادية.

مدفع رمضان كان يعمل حينها بالذخيرة الحية، وبمجرد إطلاق الذخيرة لتجربة المدفع وقت الغروب، ظن الأهالي أن السلطان أحضر ذلك الدفع للإعلان عن وقت الإفطار، وتوجهوا له ليشكروه إلا أن السلطان فوجئ بحديثهم، فهو لم يكن يعلم علاقة المدفع الذي تلقاه هدية بشهر رمضان ووقت الإفطار، إلا أنه أعجب بالفكرة وقرر تطبيقها طوال شهر رمضان ومن هنا ارتبط المدفع الألماني الصنع بالشهر المبارك.