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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة المنزل المنهار بأبوتشت

نائب محافظ قنا يقدم
نائب محافظ قنا يقدم العزاء بأبوتشت

قدم حازم عمر، نائب محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة المتوفين في انهيار منزل بقرية الحمر بمركز أبوتشت، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته و أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. 


رافقه حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور قدري الشعينى، رئيس مدينة أبو تشت، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

أوضح نائب محافظ قنا، أن المنزل المنهار مكون من طابقين بالطوب اللبن و أدي انهياره إلى وفاة اثنين و إصابة 5 أشخاص آخرين، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وتلبية إحتياجات المصابين. 

 

وأضاف عمر، بأنه تم تكليف لجنة هندسية لمعاينه المنزل المنهار و فحص المنازل المجاورة  للاطمئنان على سلامتها وعدم تأثرها من الإنهيار حفاظاً على حياة المواطنين.

 

من جانبه قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ قنا، تم صرف إعانة عاجلة لضحايا ومصابي الحادث و تم توفير كافة الاحتياجات المعيشية للمصابين.

نائب محافظ قنا يقدم العزاء لأسرة المنزل المنهار بأبوتشت

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قنا أبوتشت انهيار منزل ضحايا واجب العزاء نائب محافظ قنا متوفين

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