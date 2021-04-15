حل شبكة السحابة الذكية من هواوي يسرع التحول الرقمي عبر العديد من الصناعات

هواوي تسرع التحول الرقمي عبر العديد من الصناعات

أعلنت شركة هواوي في قمة هواوي العالمية للمحللين العالميين الـ 18 الذي عُقد في الفترة بين 12 و14 نيسان/أبريل، عن أحدث الابتكارات والتطورات في حلها للشبكة السحابية الذكية.

وفي هذا الحدث السنوي، ألقى ستيفن جاو، نائب رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في هواوي، كلمة رئيسية بعنوان "لنذهب بسرعة أكبر نحو التحول الرقمي بفضل الشبكة السحابية الذكية." وفي هذه الكلمة، تحدث السيد جاو عن كيف يعمل حل الشبكة السحابية الذكي على تسريع التحول الرقمي عبر الصناعات في أربعة سيناريوهات رئيسية: شبكة الحرم الجامعي السحابية، وشبكة WAN السحابية، وشبكة مركز البيانات شديدة التلاقي، والأمن السيبراني.

الهجرة السحابية هي المسار الرئيسي للتحول الرقمي. وفقًا لإحصائيات شركة آي دي سي، ستعمل 80٪ من المؤسسات على تسريع عملية الحوسبة السحابية لديها بحلول نهاية العام 2021، وسيكون الوصول إلى السحابة المتعددة - بما في ذلك السحابة العامة والخاصة والهجينة - خيارًا رئيسيًا للمؤسسات التي تتطلع إلى الانتقال إلى السحابة.

قد تميل مؤسسات اليوم إلى ترحيل خدمات مكاتبها إلى شبكات السحابة العامة. ومع ذلك، ومع تكثيف التحول الرقمي، من المحتم أن تقوم الشركات بترحيل خدمات الإنتاج الخاصة بها إلى السحابة أيضًا.

وقال السيد جاو، "إن الشبكة السحابية هي الأساس لترحيل أعمال المؤسسات إلى السحابة. من خلال توفير طاقة حوسبة وذكاء لا حدود لهما تقريبًا، تمكّن الشبكة السحابية جميع الصناعات من بلوغ آفاق جديدة من الإنتاجية، وإطلاق العنان لإمكانيات عناصر البيانات، وإذكاء حيوية الاقتصاد الرقمي ".

في الوقت الحاضر، تتطور التقنيات السحابية بوتيرة أسرع بكثير من الشبكات التي تعمل وكأنها عنق الزجاجة أمام الاستخدام الفعال للسحابة. في هذا السياق، تواجه الشبكة السحابية الآن أربعة تحديات: سحابة سريعة مع شبكة بطيئة، وضمان تجربة صعبة، وتحدي تشغيل وصيانة الشبكة، وحماية أمنية صعبة.

لمعالجة هذه التحديات، تتبع هواوي الفلسفة "الرقمية، الذكية والموجهة نحو الخدمة" وتبتكر المزيد من حلول الشبكة السحابية الذكية الشاملة. وهذا يؤكد جهود هواوي في تمكين الذكاء بالبيانات وتمكين المؤسسات من نشر واستخدام الشبكة السحابية بشكل أفضل.

يقدم حل الشبكة السحابية الذكي من هواوي عروضًا مبتكرة في أربعة سيناريوهات رئيسية.

CloudCampus 3.0 ، الذي يوفر تجربة وصول سحابية مثالية: من خلال تمكين الشبكات اللاسلكية بالكامل، يتيح حل CloudCampus 3.0 اتصالات الحرم الجامعي السلسة في أي مكان. كما أنه يعتمد على SD-WAN لإنشاء شبكة عالمية واحدة، وبالتالي تحقيق الترابط العالمي السريع ومطابقة الشبكة السحابية. بفضل الميزات البارزة للحل، مثل الإدارة السحابية والتشغيل والصيانة الذكي، يزيد CloudCampus 3.0 بشكل كبير من كفاءة التشغيل والصيانة في الحرم الجامعي، ويحسن الأداء على مستوى الشبكة بنسبة 58٪، ويحدد 85٪ من الأخطاء المحتملة مقدمًا.



CloudWAN 3.0 ، الذي يوفر اتصالات شبكة رشيقة وعالية الجودة بين المؤسسات والسحابة. وإذ هو قائم على تقسيم الشبكة الهرمي، يقوم CloudWAN 3.0 بعزل خدمات المؤسسات المختلفة بشكل فعال مع تقديم اتفاقيات مستوى الخدمة للشبكة عند الطلب لضمان أداء الخدمة.

باستخدام خوارزمية الخرائط السحابية الذكية، يمكن لـ CloudWAN 3.0 تحديد مسارات الوصول السحابية المختلفة بمرونة وفقًا للخدمات، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الوصول إلى السحابة بشكل فعال. تضمن ميزة تآزر أمان الشبكة السحابية المبتكرة أمانًا قويًا على مستوى الشبكة، مع معدل اكتشاف التهديدات بنسبة تزيد عن 96٪.



CloudFabric 3.0 ، بناء شبكة مركز بيانات شديدة التلاقي لتمكين اتصال الشبكة المتلاقية والاتصال دون خسارة لمراكز البيانات السحابية.

هذا الحل الواقي من المستقبل يحقق حقًا إيثرنت بلا خسارة. وفقًا للإحصاءات، فإن معدل فقدان الحزمة البالغ 0.1٪ فقط سيقلل من قوة الحوسبة بنسبة 50٪، ومع ذلك فإن إضافة الخوادم ببساطة لا يمكن أن تفي دائمًا باحتياجات الخدمة. للتعامل مع هذا الأمر، قدمت هواوي بشكل مبتكر التحكم الذكي في سرعة التدفق، مما يؤدى إلى نقل البيانات بدون فقدان في مراكز البيانات وبين مراكز البيانات النشطة على بعد 70 كم من بعضها البعض. يساعد هذا الابتكار على تعظيم قوة الحوسبة وخفض رسوم تأجير الألياف الضوئية.

من المميزات الأخرى لهذا الحل التشغيل والصيانة الذكي على مستوى الشبكة، الذي يتيح اكتشاف الأخطاء وتصحيح الأخطاء في الشبكة في دقائق، مما يضمن الخدمات الدائمة على مدار الساعة على مدار أيام الأسبوع.



HiSec ، الذي يوفر حماية أمنية شاملة للتحول السحابي للمؤسسات. يوسع التحول السحابي بشكل كبير الحدود التقليدية للمؤسسات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الحماية التقليدية أحادية النقطة. يتغلب حل HiSec من هواوي على هذا من خلال توفير حماية أمنية شاملة - من الوصول إلى السحابة إلى الاتصالات السحابية وحتى الشبكات داخل السحابة - من خلال التعاون الشامل بين السحابة والشبكات والأمان والأجهزة. علاوة على ذلك، يوفر حل HiSec من هواوي إمكانات حماية أمنية قائمة على الاشتراك للمؤسسات من خلال الخدمات السحابية.



يوفر حل الشبكة السحابية الذكية من هواوي مستوى غير مسبوق من التآزر بين الشبكات والسحابة اللازمة لمعالجة التغييرات المعطلة في بنية الشبكة الناتجة عن احتياجات الخدمة المتغيرة باستمرار والابتكارات التكنولوجية الناشئة.

بالنظر إلى المستقبل، ستعمل هواوي مع المزيد من العملاء والشركاء للمشاركة بعمق في مختلف الصناعات - من الحكومة الرقمية إلى المدن الذكية ومن الأتمتة الصناعية إلى الرعاية الصحية الذكية عن بُعد - وبالتالي ضخ زخم جديد في عملية التحول الرقمي لجميع الصناعات.