منى عبد الغني: اشتريت سيارة وبيانو من الموسيقار عمار الشريعي بأول 50 جنيها تقاضيتها

كشفت الفنانة منى عبد الغني، لأول مرة، أسرارا خاصة، عن حياتها الشخصية والفنية، مؤكدة أنها كانت في غاية السعادة، عندما كانت تتقاضى مبلغا قدره 50 جنيها في بداية مشوراها الفني، حيث كان يكفي لعمل أشياء كثيرة في ذلك الوقت.



وأضافت "عبد الغني"، خلال لقائها ببرنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنها اشترت "سيارة بالتقسيط، وبيانو"، من الموسيقار عمار الشريعي؛ عند تقاضيها أول 50 جنيها في حياتها.



وأشارت إلى أنها كانت تذهب دائما إلى منزل الموسيقار عمار الشريعي، بعد نهاية يومها الدراسي في المعهد؛ لعمل بروفات، وتناول الغداء معه.