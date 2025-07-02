الزمالك يحصل على توقيع أحمد شريف لمدة 5 مواسم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن نجاح النادي في الحصول على توقيع أحمد شريف، مهاجم فريق فاركو، لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن أحمد شريف سيكون أولى صفقات الزمالك الصيفية، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تم التوصل لاتفاق نهائي معه لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأضاف المصدر أن الزمالك أنهىالتفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو، في الوقت الذي يسعى فيه النادي لتسويق مهاجمه حسام أشرف خلال الميركاتو الحالي، من خلال إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز.