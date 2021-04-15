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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم الفرصة الأخيرة للتقديم بالمقترحات البحثية في برنامج امحوتب المصري الفرنسي.. عبر هذا الرابط

اكاديميه البحث العلمي
اكاديميه البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية ووزارة الخارجية الفرنسية ، يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام  2022 /2023.

وذلك فى المجالات البحثية التالية: 
1. Water : (sanitation, desalination, irrigation management)
2. Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells,  batteries of electric cars
3.  Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C
4. Mathematics and their reaction
5. Physics 
6. Earth and Space Sciences
7. Chemistry
8. Human Sciences and Humanities
9. Science Society ( tourism and Education) 
10.  Engineering Sciences (renewable energy)
11.  Information, Communication and Technologies( multimedia)
12.  Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of  Crops)

كما يسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع  بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا،  وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي submission.asrt.sci.

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وأوضحت الأكاديمية بعض الشروط على الباحثين منها:

- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.

- يسمح  للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.

-آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 15 ابريل 2021 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى 
[email protected]

أكاديمية البحث العلمي امحوتب وزارة البحث العلمى المصرية مقترحات بحثية للأعوام اخبار التعليم

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