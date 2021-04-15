وزيرة الهجرة تؤكد فخرها بـ المواطن المصرى الذى ساهم فى القبض على مجرم هارب بأمريكا.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها فخورة بالموقف البطولى للمواطن المصرى الذى ساهم فى القبض على مجرم هارب بأمريكا.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع المواطن المصري أحمد شعبان الذي ساهم في إلقاء القبض على إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطن أحمد شعبان رفع اسم مصر في الولايات المتحدة بهذا العمل البطولي، ورفع اسم مصر وجيشها، متابعة: “بحييه على زرع حب الجيش في أولاده وحثهم على الانتماء والولاء لبلده”.



وشددت على أن المواطن أحمد شعبان نموذج مصري محب لبلده، يعمل في الولايات المتحدة ويطور من نفسه، معقبة: "شوفت فيه الرجولة المصرية".

وأوضحت أنه قال لها إنه لولا أن زوجته روسية الجنسية لالتحق أبناؤه بالجيش المصرى، لافتة إلى أنه سيأتي إلى مصر بعد أسبوعين وطلبت منه اصطحاب أولاده معه.

