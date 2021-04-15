7 إصدارات جديدة لقصور الثقافة استعدادا لمعرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٧ كتب جديدة من سلاسلها المختلفة استعدادا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة المقرر إقامتها في نهاية يونيو المقبل.



وصدر من سلسلة الفلسفة " العلم والدين في الفلسفة المعاصرة " تأليف إميل بوترو وترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني ، وكتاب " هيدجر والنازية تأليف د. عبده كساب ، يرأس تحرير السلسلة د. سعيد توفيق.



ومن سلسلة آفاق الفن التشكيلي التى يرأس تحريرها د. أحمد الجنانينى كتاب " في الطريق إلي الفنون المعاصرة " تأليف فاروق يوسف ، ومن سلسلة عالم الموسيقي التى يرأس تحريرها د. زين نصار كتاب " عالم الموسيقي" للراحل الكبير محمود كامل، ومن سلسلة الدراسات الشعبية التى يرأس تحريرها الباحث حسن سرور كتاب " طبيخ الصعايده – دراسة حول الطعام وأنماط التغذية الشعبية في صعيد مصر الأوسط – للشاعر درويش الأسيوطى ، وكتاب " العمارة الشعبية والتغيير الثقافي في صعيد مصر –دراسة ميدانية في مركز البدارى محافظة أسيوط للباحث محمد شحاتة العمدة.



وأيضا من سلسلة حكايات مصر التى يرأس تحريرها الدكتور كمال مغيث كتاب " روافد القوة الناعمة المصرية – البحيرة في القرن العشرين " للباحث كامل مصطفى رحومة.