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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

7 إصدارات جديدة لقصور الثقافة استعدادا لمعرض الكتاب

اصدارات قصور الثقافة
اصدارات قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٧ كتب جديدة من سلاسلها المختلفة استعدادا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة المقرر إقامتها في نهاية يونيو المقبل.


وصدر من سلسلة الفلسفة   " العلم والدين في الفلسفة المعاصرة " تأليف إميل بوترو  وترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني ، وكتاب " هيدجر والنازية تأليف د. عبده كساب ، يرأس تحرير السلسلة د. سعيد توفيق.


ومن سلسلة آفاق الفن التشكيلي التى يرأس تحريرها د. أحمد الجنانينى كتاب " في الطريق  إلي الفنون المعاصرة " تأليف فاروق يوسف ، ومن سلسلة عالم الموسيقي التى يرأس تحريرها د. زين نصار كتاب " عالم الموسيقي" للراحل الكبير محمود كامل، ومن سلسلة الدراسات الشعبية التى يرأس تحريرها الباحث حسن سرور كتاب " طبيخ الصعايده – دراسة حول الطعام وأنماط التغذية الشعبية  في صعيد مصر الأوسط – للشاعر درويش الأسيوطى ، وكتاب " العمارة الشعبية والتغيير الثقافي في صعيد مصر –دراسة ميدانية في مركز البدارى محافظة أسيوط للباحث محمد شحاتة العمدة.
 

وأيضا من سلسلة حكايات مصر التى يرأس تحريرها الدكتور كمال مغيث كتاب " روافد القوة الناعمة المصرية – البحيرة في القرن العشرين  " للباحث كامل مصطفى رحومة.

هيئة قصور الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب إصدارات جديدة معارض كتب اخبار ثقافية

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