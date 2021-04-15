لتوفير رعاية صحية شاملة.. تطويرات وتحديثات بمستشفيات جامعة عين شمس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة جهود الدولة لتطوير الجامعات الحكومية".

ووجه الرئيس بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق جودة التعليم المستهدفة، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

كما تهدف المستشفىات الجامعية بعين شمس، إلى أن تكون من المؤسسات الرئيسية في توفير الرعاية الصحية لجميع الفئات من الشعب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي و الشرق الأوسط و تلتزم المستشفى بتطبيق المواصفات العالمية للجودة للوصول إلى تحقيق متطلبات المرضى و التفوق على توقعاتهم.

ويرصد موقع صدي البلد أهم الانجازات والافتتاحات التي قامت بها المستفيات الجامعية بعين شمس خلال العام 2020_2021.

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جناح العمليات الكبرى (11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة ، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية .

وبلغت تكلفة التطويرات 75 مليون جنيه مصري تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع جامعة عين شمس والمجموعة المصرية.

وتقوم جامعة عين شمس بتطويرات ومن خلال جناح العمليات الكبرى، لديها الإمكانيات المؤهلة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، فضلًا عن عمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب وغيرها من الجراحات الدقيقة والمتقدمة، لتصبح بذلك مستشفيات جامعة عين شمس واحدة من كبريات المستشفيات الحكومية الجامعية القادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، وبما يسمح باستمرار تميز كفاءة منظومة الخدمة الصحية في مصر والتي تعد واحدة من أولويات رؤية مصر 2030.



يسهم افتتاح جناح العمليات الكبرى بعد تطويره وتجديده في استمرار نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تحقيق أعلى معدلات القضاء على قوائم الانتظار، بجانب ما لدينا من 18 غرفة عمليات و 150 سرير رعاية و 1000 سرير للمرضى.

ولا يوجد زيادة في رسوم الخدمة الطبية بعد التطويرات ، ومستشفى عين شمس التخصصي هي واحدة من المستشفيات التخصصية الجامعية غير الهادفة للربح، و تقدم الخدمة الصحية للمريض متوسط الدخل بتكلفة عادلة؛ جنبًا إلى جنب مع مستشفى الدمرداش الجامعي التي تقدم خدماتها بالمجان.

وتعمل مستشفيات جامعة عين شمس وفق خطة شاملة طويلة الأجل ، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية ، حيث سبقت افتتاحات اليوم مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي و مستشفى الدمرداش الجامعي.

كما احتلفت مستشفيات جامعة عين شمس بعدد من التحديثات والتجديدات بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور علي الانور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ، الدكتور طارق يوسف المدير العام لمستشفي الدمرداش الجراحي ، الدكتور وليد انور المدير العام لمستشفي عين شمس التخصصي.



وشملت الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه مهداه من البنك الأهلي المصري، ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس ، قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، الجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه.



إضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي والذي يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه إلى جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكلفة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه.

كما افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تطوير الاستقبال والطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس بعد تطويره بتكلفة ١٢ مليون جنيه.

كما افتتح رئيس جامعة عين شمس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد (وحدة المرأة الآمنة)، وذلك في تمام التاسعة صباحًا بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.

ونجح أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف الدكتورة ناجية على فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس ، بعلاج أول طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، بدواء "زولجينزما zolgensma" و الذي يعد الدواء الأعلى سعرًا في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهًا مصريًا.



وعن تفاصيل هذا الدواء، أكدت الدكتورة ناجية على فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس ، أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.



وأضافت أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجانًا في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطًا لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول، وعليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بـ 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة باختيار حالة الطفل «ريان» من محافظة الإسكندرية والذي يتم عامه الثاني بعد أيام.



وأكدت الدكتورة ناجية فهمي أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قدم كامل الدعم لإنهاء إجراءات وصول الدواء، حيث تواصل مع وزير المالية ورئيس إتحاد المهن الطبية، لتسهيل الإفراج الجمركي والإعفاء من ضرائب ودمغات تقدر بـ 1.750 مليون جنيه، كما ساهمتشركة نوفارتس العالمية نوفارتس مصر بتقديم الدعم التدريبي للأطباء على كيفية إعطاء العلاج للمريض، كما سهلت إجراءات نقل العلاج إلى مصر في درجة تبريد( - ٨٠) درجة مئوية .



وتوفر الرعاية الطبية من خلال مستويات مختلفة للطلاب بجامعة عين شمس

1. المركز الطبي بالكلية (العيادة).

2. مستشفى الطلبة (بجوار الكلية).

3. المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.

وذلك طبقًا لما تقتضيه الحالة الطبية للطالب ويتوفر للطالب إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية وصرف الأدوية.

الكشف بالمركز الطبي بالكلية:

يكون الكشف متاح لكل الطلاب بكارنيه الكلية.

الكشف بمستشفى الطلبة:

يكون الكشف بكارنيه التأمين الصحي للطالب (سوف يتم توضيح إجراءات استخراجه) أو بإفادة من الكلية تفيد بأن الطالب مقيد بالعام الجامعي الجديد.