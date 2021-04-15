شاهد صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص.. صور

وسط إجراءات احترازية مشددة رصدت عدسة "صدي البلد" صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، بمدينة الفسطاط داخل محافظة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة داخل الجامع.

والتزم المسلمين بارتداء الكمامة، مع الحفاظ علي مسافة كافية بين كل فرد وأخر، وأقبل المسلمين من كبار وأطفال، لأداء صلاة التراويح داخل مسجد عمرو بن العاص.

وكان قد أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن صلاة التراويح سنة مؤكدة، وليست فرضًا ووقتها مفتوح يستجاب فيه الدعاء كما أن الإكثار من العبادة فيها ليست ببدعة.

ونصح علي جمعة بعدم تفويت الخير الكثير المترتب على صلاة التراويح ، مشيرا الى ان صلاة التراويح تجعل الشخص يتعرض لنفحات الله عز وجل التي فيها خير وبركة وبالتالي يجب على كل انسان الحرص على صلاة التراويح من اجل التعرض لنفحات الله عز وجل .

صلاة التراويح في رمضان سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه.

وصرح الدكتور علي جمعة أن صلاة التراويح عشرين ركعة من غير الوتر، وثلاث وعشرين ركعة بالوتر، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول نقل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثين ركعة، ولم تعرف الأمة القول بأن صلاة التراويح 8 ركعات إلا في هذا الزمن.

2dd2aea8-e8f0-406b-87ce-ddf33ddc711e

04d999dc-324d-4627-b604-8cead31dd2c2

5ffac548-98f4-49e9-b125-83602fdfeeea

6d5208b8-e04e-4823-a768-e8dedd2823ad

8b96d823-d5b0-44ce-80dc-49c65cfb106a

11a362d3-88bd-4bad-9b9e-40ef3c236412

38af12fc-a182-4fa0-8efb-52d2647d3c79

79d515d6-b26f-4fe1-843e-68ed77bba938

317fb796-6e42-4edc-885c-f5621821a56e

353a55f2-e822-413c-a829-6dc34945ab40

998a22e7-4935-4d8c-bde9-fc8143b967e2

b1e8ef69-ca73-4932-90e8-b491c240e1e1

b40c4989-8b7f-4083-97e1-87be72ff376c

b87c9865-b494-47da-8b30-d112e94ea132

b4425aa5-39bd-4a49-9091-d01e56f355d0

be6cdafd-62b8-45d1-a3ba-68c09ff83494

cb0149ee-8ba3-4ed9-889a-2cb435a2d765

ceaa1d43-95b8-4be3-a9ff-3f4573b099c4

e78c7dec-2578-4549-aab3-7df023aad8a8