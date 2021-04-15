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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شاهد صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص.. صور

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

وسط إجراءات احترازية مشددة رصدت عدسة "صدي البلد" صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، بمدينة الفسطاط داخل محافظة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة داخل الجامع.

 

والتزم المسلمين بارتداء الكمامة، مع الحفاظ علي مسافة كافية بين كل فرد وأخر، وأقبل المسلمين من كبار وأطفال، لأداء صلاة التراويح داخل مسجد عمرو بن العاص.

 

وكان قد أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن صلاة التراويح سنة مؤكدة، وليست فرضًا ووقتها مفتوح يستجاب فيه الدعاء كما أن الإكثار من العبادة فيها ليست ببدعة.

 

ونصح علي جمعة بعدم تفويت الخير الكثير المترتب على صلاة التراويح  ، مشيرا الى ان صلاة التراويح تجعل الشخص يتعرض لنفحات الله عز وجل التي فيها خير وبركة وبالتالي يجب على كل انسان الحرص على صلاة التراويح من اجل التعرض لنفحات الله عز وجل .

 

صلاة التراويح في رمضان سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.

 

 وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه.

 

وصرح الدكتور علي جمعة أن صلاة التراويح عشرين ركعة من غير الوتر، وثلاث وعشرين ركعة بالوتر، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول نقل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثين ركعة، ولم تعرف الأمة القول بأن صلاة التراويح 8 ركعات إلا في هذا الزمن.

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