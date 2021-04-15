بفستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت الفنانة كندة علوش؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الاسود أنيق ذات القماش الشفاف من ناحية أسفل القدم.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

و يبدو أن الفنانة كندة علوش على الرغم من غيابها عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل ، إلا أن الثلاثة أسابيع الماضية شهدت أحداث هامة للفنانة جعلتها محط اهتمام السوشيال ميديا .



وكانت آخر هذه الأشياء تصدرها قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بعد إعلانها عن حلولها ضيفة مع الفنانة صبا مبارك في برنامج «بصراحة» اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءًا على قناة «mbc 1».

وكانت الأيام الماضية أيضا شهدت ظهور كندة وأصبحت حديث السوشيال ميديا وذلك حيث مرت بأحداث عديدة.

دعمها لزوجها عمرو يوسف

دعمت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف بعد قرار إيقاف مسلسل " الملك أحمس" ، وقامت بإعادة ارسال هاشتاج نتفرج بعدها نحكم الذي أطلقه المخرج عمرو سلامة، عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستجرام.

وكتبت :«احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا..ماتحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرا الجواب كله وساعتها تحكم، ولو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين.

