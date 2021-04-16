عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بملامح توسان .. هيونداي كوستو الجديدة تتألق بمفهوم "الفان"|صور

بملامح توسان .. هيونداي
بملامح توسان .. هيونداي كوستو الجديدة تتألق بمفهوم "الفان"|ص

كشفت شركة هيونداي عملاقة صناعة السيارات الكورية، عن احدث اصداراتها و التي تنتمي إلى الفان، و هي النسخة هيونداي كوستو، و ظهرت تلك السيارة بمقدمة تشابة النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "توسان"، حيث جاءت بشبكات أمامية سوداء و متعددة المقاطع، إلى جانب مصابيح الضباب الأمامية، و من المفترض أن يعلن  عنها رسميًا خلال فعاليات معرض شنغهاي و الذي سيقام في ابريل الجاري.

تأتي السيارة هيونداي كوستو بقياسات هيكلية قدرت على النحو التالي، حيث بلغت نسبة الطول 4.950 مم، و بعرض 1850 مم، بينما بلغت نسبة الارتفاع نحو 1734 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3055 مم.

 

بينما تعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك بنزين، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 167 حصان، كما حصلت على مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، و اقواس نصف دائرية تعلوا منطقة العجلات، مع عتبات جانبية، و فتحات تهوية تتخلل منطقة الصادم الأمامي، و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بينما زودت الناحية الخلفية لهيونداي كوستو بمصابيح متصلة ذات تصميم هندسي مميز، و سبويلر مثبت اعلى الزجاج الخلفي مدعوم باشارة STOP، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية.

و يذكر أن هيونداي قد كشفت في وقت سابق من هذا الاسبوع عن نسخة جديدة، و التي تأتي بإسم ستاريا، حيث زودت بمحرك سعة 2200 سي سي مدعوم بشاحن توربيني، قادر على انتاج قوة 175 حصان، و 431 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 و من المتوقع أيضًا أن تأتي بقدرات فنية اخرى بقوة 3500 سي سي، و 268 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 331 نيوتن/متر، إلى جانب تمتعها بمساحة داخلية رحبه و العديد من التجهيزات الداخلية.

بملامح توسان هيونداي كوستو فان شركة هيونداي السيارة النسخة الرياضية توسان

ترشيحاتنا

فايزر تفجر مفاجأة بشأن التلقيح ضد كورونا

مؤلف تتر الاختيار 2 : محمد منير يغني ببعض الحلقات.. تفاصيل

شاب فقد بصره لسبب غريب.. ووالده باكيا: محتاج عملية بـ 25 ألف جنيه.. فيديو

الصحة: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 41 وفاة

البرازيل تسجل أكثر من 3500 حالة وفاة بكورونا

وفاة مكرم محمد أحمد| عزاء الأسرة بجوار مؤسسة الأهرام.. السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

فريق مصري يفوز بمسابقة دولية لإعادة إعمار جامع النوري في العراق

إصابة دنيا سمير غانم بفيروس كورونا وإلغاء إعلانها مع إحدى شركات الاتصالات

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ