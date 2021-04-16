بملامح توسان .. هيونداي كوستو الجديدة تتألق بمفهوم "الفان"|صور

كشفت شركة هيونداي عملاقة صناعة السيارات الكورية، عن احدث اصداراتها و التي تنتمي إلى الفان، و هي النسخة هيونداي كوستو، و ظهرت تلك السيارة بمقدمة تشابة النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "توسان"، حيث جاءت بشبكات أمامية سوداء و متعددة المقاطع، إلى جانب مصابيح الضباب الأمامية، و من المفترض أن يعلن عنها رسميًا خلال فعاليات معرض شنغهاي و الذي سيقام في ابريل الجاري.

تأتي السيارة هيونداي كوستو بقياسات هيكلية قدرت على النحو التالي، حيث بلغت نسبة الطول 4.950 مم، و بعرض 1850 مم، بينما بلغت نسبة الارتفاع نحو 1734 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3055 مم.

بينما تعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك بنزين، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 167 حصان، كما حصلت على مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، و اقواس نصف دائرية تعلوا منطقة العجلات، مع عتبات جانبية، و فتحات تهوية تتخلل منطقة الصادم الأمامي، و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بينما زودت الناحية الخلفية لهيونداي كوستو بمصابيح متصلة ذات تصميم هندسي مميز، و سبويلر مثبت اعلى الزجاج الخلفي مدعوم باشارة STOP، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية.

و يذكر أن هيونداي قد كشفت في وقت سابق من هذا الاسبوع عن نسخة جديدة، و التي تأتي بإسم ستاريا، حيث زودت بمحرك سعة 2200 سي سي مدعوم بشاحن توربيني، قادر على انتاج قوة 175 حصان، و 431 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و من المتوقع أيضًا أن تأتي بقدرات فنية اخرى بقوة 3500 سي سي، و 268 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 331 نيوتن/متر، إلى جانب تمتعها بمساحة داخلية رحبه و العديد من التجهيزات الداخلية.