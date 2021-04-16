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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وجنينها لم يجهض

الحلقة 4 من ضل راجل.. صديقة شهد تخفي معلومات عن الحادث

مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل

شهدت الحلقة 4 من مسلسل ضل راجل تصاعد جديد في الأحداث، بعدما واجه كابتن جلال صديقة شهد بما حدث في ليلة الحادث، وأنكرت ثم وبعد تمكنه من فتح موبايل ابنته اكتشف كذبها ووجد صورة لهما قبل نهاية هذه الليلة المأساوية. 

برعت الفنانة نيرمين الفقي في تقديم مشاهد الأم هدى التي تمر بحالة نفسية سيئة لعدم تمكنها من الاطمئنان على ابنتها وتزورها في المستشفى، وسط شكوك من جميع عائلة شهد حول حقيقة ما حدث لها. 

قرر الأب إخفاء حقيقة حادث ابنته، التي أكد التقرير الطبي تعرضها لمحاولة إجهاض بالضرب والسحل، ورفض تقديم بلاغ بما حدث منتظرا إفاقة ابنته من الغيبوبة ليعلم منها حقيقة ما حدث معها. 

تشتبك الطبيبة ملك مع والد شهد لاعتقادها بعدم رغبته في البحث عن حق ابنته، لكنها في النهاية تتفهم موقفه، وتصدمه بخبر جديد وهو أن ابنته مازالا حاملا وأن جنينها لم يجهض. 

تفاصيل مسلسل ضل راجل

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ضل راجل يتصدر تريند جوجل وتويتر بعد عرض الحلقة الثالثة

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ملخص الحلقة 3 من ضل راجل .. كذبة عيد الميلاد ومرض الأم

ينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.

مسلسل ضل راجل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح الذي كتب من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها الأخ الكبير وضربة معلم، والمخرج أحمد صالح الذي كان آخر أعماله ليالينا 80 في رمضان الماضي.

مسلسل ضل راجل يشارك في بطولته كل من نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد عادل ميدو، رنا رئيس، نور اللبنانية، عصام السقا، نهاد نور، إيهاب فهمي، مجدي فكري، محمد على رزق، محمد يسري، أميرة العايدي، علاء عرفة.

 

 

ضل راجل ياسر جلال نيرمين الفقي نور مسلسلات رمضان 2021

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