نيللي كريم مع آسر ياسين في أول ظهور بمسلسل إذاعي: أخيرا اتجمعنا
شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة تجمعها بالفنان آسر ياسين والسيناريست تامر حبيب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وجاء ذلك من أول ظهور لها بالمسلسل الإذاعي Big Million على راديو انرجي، وكتبت: “واخيرا اتجمعنا”.
الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.
وبدأت محطة إنرجي 92.1، إذاعة حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.
ولم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.
تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.