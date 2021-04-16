عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم مع آسر ياسين في أول ظهور بمسلسل إذاعي: أخيرا اتجمعنا

صدى البلد

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة تجمعها بالفنان آسر ياسين والسيناريست تامر حبيب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وجاء ذلك من أول ظهور لها بالمسلسل الإذاعي Big Million على راديو انرجي، وكتبت: “واخيرا اتجمعنا”.

 

الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.  

 

وبدأت محطة إنرجي 92.1، إذاعة حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى. 

 

ولم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية. 

 

تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.

الفنانة نيللي كريم آسر ياسين مسلسل إذاعي اخبار تامر حبيب إنرجي

ترشيحاتنا

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. مدبولي يلتقي رئيس تونس .. ويعقد اجتماعات ويصدر قرارات |إنفو جراف

هنفطر ايه النهاردة.. طريقة عمل روستو وبشاميل ويخنى فراخ بالخضار وقطايف بالياميش

لتحجيم نفوذ إيران.. روسيا تبني قاعدة جديدة في سوريا

أبرزهم رونالدو وثنائي ليفربول.. 6 نجوم خذلوا جماهيرهم هذا الموسم

طرح مرسيدس EQS إس كلاس الكهربائية رسميا.. صور

حكم صيام المرأة التي تضع المكياح ولا تلتزم بالزي الشرعي.. أزهرية تجيب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

الداخلية ترسل مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

أبو العينين يشارك في جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.. فيديو وصور

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ