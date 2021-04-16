نيللي كريم مع آسر ياسين في أول ظهور بمسلسل إذاعي: أخيرا اتجمعنا

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة تجمعها بالفنان آسر ياسين والسيناريست تامر حبيب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء ذلك من أول ظهور لها بالمسلسل الإذاعي Big Million على راديو انرجي، وكتبت: “واخيرا اتجمعنا”.

الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.

وبدأت محطة إنرجي 92.1، إذاعة حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.

ولم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.

تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.