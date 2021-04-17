برلماني: تطوير محيط جامعة عين شمس يهدف رفع كفاءة البنية التحتية بها

أشاد النائب محمد العماري عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتكليفات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة طبية بجامعة عين شمس، مما يدل على حرص القيادة السياسية في توفير مستوى فائق الجودة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل جائحة كورونا.

وأضاف " العماري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن إقامة مدينة طبية بجامعة عين شمس من شأنها تشجيع الباحثين في مواصلة أعمالم البحثية، فضلا عن زيادة الإهتمام بالتدريب العملي لطلاب كلية الطب، إضافة إلي دعم المنظومة الصحية بشكل عام ولا سيما بعد إنشاء مدينة الدواء بالخانكة.

وأكد النائب، أن تطوير محيط منطقة جامعة عين شمس والعباسية يأتي ضمن مشروعات التنمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للعديد من المناطق.

والجدير بالذكر أن فضائية اكسترا عرضت نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المسؤولين ، وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسى يوجة بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل فى إطار إنشاء المدينة الطبية للجامعة .