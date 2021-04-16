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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيليجرام يصدر ميزة خارقة لمستخدمي هواتف أندرويد

تيليجرام يصدر ميزة
تيليجرام يصدر ميزة خارقة لمستخدمى هواتف أندرويد

قام تطبيق الدردشة الأكثر تحميلا فى العام الحالي 2021 ، Telegram تيليجرام بتوفير ميزة رائعة لمستخدميه من هواتف أندرويد، تمنحهم سهولة فائقة فى تحميل التطبيق بدلا من تحميله من  Google Play . 


وبحسب موقع Android Authority فإن تيليجرام طرح لمستخدميه نسخة معدلة أكثر سهولة وأخف فى التحميل كملف APK على هواتف أندرويد ، ومباشرة من على الويب بدلا من متجر Play ، كتحديث هو الأبرز من نوعه منذ ازدياد شهرة التطبيق. 

 

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وتحتوي النسخة المعدلة من تيليجرام على قيود أقل من الإصدار من الموجود على متجر تطبيقات Google Play لهواتف أندرويد والذى يتطلب المزيد من الخطوات والصعوبات، حيث تعد الميزة تحديث تلقائي للتطبيق من على الويب.  

 

وتطبيق تيليجرام الذى وصل إلى قمة التطبيقات الأكثر تحميلا منذ بداية العام، يريد أن يقتبس كل الميزات الموجودة فى التطبيقات المنافسة، ومنها ميزة الدردشة الصوتية، وذلك من خلال تحديث Voice Chats 2.0 والذى أعلن عنه التطبيق منذ أيام.

 

ويشمل التحديث الجديد لتيليجرام الميزات الصوتية الحالية في تيليجرام مثل عناوين الدردشة الصوتية ، والقدرة على تسجيل الدردشات الصوتية وكذلك الموجودة فى Clubhouse و Twitter Spaces ، لكى يستطيع التطبيق أن يسيطر على كل الميزات فى التطبيقات المنافسة جميعها.  
 

تيليجرام هواتف اندرويد Google Play نسخة معدلة تطبيقات الدردشة

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