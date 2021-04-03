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تكنولوجيا

يتفوق على Clubhouse.. تيليجرام يوفر الدردشة الصوتية لأندرويد وآيفون

السبت 03/أبريل/2021 - 09:00 م
تيليجرام يوفر الدردشة
تيليجرام يوفر الدردشة الصوتية لأندرويد وآيفون
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ندى على
تتجه عدد من تطبيقات الدردشة إلى منافسة تطبيق الددشة الصوتى Clubhouse ، والذى ازداد شهرته فى الفترة الماضية بعد تشجيع رجل الأعمال إيلون ماسك على استخدامه، حيث أن Clubhouse يختلف تماما عن كل تطبيقات الدردشة فى أنه تطبيق للتواصل الاجتماعى عن طريق الدردشات الصوتية، وهو ما يحاول تطبيق تيليجرام التحول إليه. 

وبحسب موقع Android Police فإن تطبيق تيليجرام الذى وصل إلى قمة التطبيقات الأكثر تحميلا منذ بداية العام، يريد أن يقتبس كل الميزات الموجودة فى التطبيقات المنافسة، ومنها ميزة الدردشة الصوتية، وذلك من خلال تحديث Voice Chats 2.0 والذى أعلن عنه التطبيق منذ أيام.
 

ويشمل التحديث الجديد على الميزات الصوتية الحالية في تيليجرام مثل عناوين الدردشة الصوتية ، والقدرة على تسجيل الدردشات الصوتية وكذلك الموجودة فى Clubhouse و Twitter Spaces ، لكى يستطيع التطبيق أن يسيطر على كل الميزات فى التطبيقات المنافسة جميعها.  

كما يعمل تيليجرام على توفير خصوصية كبيرة مع هذه الميزات القادمة لتكون أكثر أمانا لجذب أكبر عدد من المستخدمين، ولمنافسة سيجنال وواتسآب. 

وقام تيليجرام أيضًا بتحسين التطبيق لمستخدمي هواتف أندرويد ، مما يمكنهم من اختيار ما يحدث عند التمرير إلى اليسار في قائمة الدردشة، وبالمثل ، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الوصول إلى هذه الميزة ، إما عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين لتنفيذ نفس الإجراءات. 

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